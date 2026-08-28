Dalla Riviera al Monferrato, la 5 si mette in pullman: aperte le iscrizioni per le gite 2026

La voglia di evasione a chilometro zero torna ad animare i quartieri della zona nord di Torino. La Circoscrizione 5 ha infatti ufficializzato il calendario delle gite giornaliere previste per l'autunno e l'inverno 2026. Si tratta di un ricco programma di uscite fuori porta pensato per promuovere l'aggregazione e il turismo a medio raggio, garantendo tariffe agevolate e priorità d'accesso ai cittadini autosufficienti residenti sul territorio circoscrizionale.

Dalla riviera ai mercatini: 4 mete tra settembre e dicembre

Il viaggio prenderà il via il prossimo 5 settembre con la prima tappa estiva a Finale Ligure, ideale per un'escursione in Riviera. Il mese successivo, il 4 ottobre, la comitiva si sposterà verso le sponde del Lago Maggiore per una giornata immersa nei panorami acquatici e nella natura. Il 22 novembre sarà la volta del Monferrato con la visita ad Asti, mentre il gran finale festivo è fissato per l'8 dicembre tra le attrazioni dell'Alessandrino ad Acqui Terme.

Tutte le partenze avverranno nel parcheggio adiacente la sede di via Stradella 192. Ciascuna gita sarà confermata al raggiungimento di un numero di partecipanti compreso tra le 35 e le 50 persone, e comprenderà il viaggio in bus Gran Turismo, l'assicurazione e la presenza di un'accompagnatrice dedicata.

Costi, iscrizioni e documenti necessari per riservare il posto

Per tutti i cittadini residenti nella Circoscrizione 5 la tariffa fissa è di 20 euro a persona, mentre i non residenti saranno ammessi solo in caso di posti rimasti liberi al costo di 40 euro. Le iscrizioni si terranno presso l'ufficio 4 al primo piano della sede di via Stradella 192, sempre nella fascia oraria compresa tra le 10 e le 12. Per la gita a Finale Ligure gli sportelli apriranno il 6 agosto, per il Lago Maggiore il 3 settembre, per Asti il 1° ottobre e per Acqui Terme il 5 novembre. Al momento della registrazione sarà obbligatorio presentare la fotocopia della carta d'identità, il codice fiscale e il versamento della quota esclusivamente in contanti.