"Basta bivacchi sotto i portici": domani il presidio di protesta in corso Vittorio

Passeggiare sotto i portici tra via Donati e corso Vittorio Emanuele II non è più un’abitudine serena per i torinesi. L’immagine del salotto buono della città stride sempre di più con quella di un passaggio pedonale occupato da coperte, cartoni e giacigli d'esperienza quotidiana per chi abita o lavora nella zona. Giovedì 15 ottobre scatta così il punto di svolta: un presidio con gazebo d'ascolto per dare voce ed energia alla rabbia del quartiere.

L'appuntamento è stato fissato dalle ore 10.30 alle 12.30 proprio nell'intersezione tra corso Vittorio Emanuele II e via Donati. Promotrice dell'iniziativa è la rappresentante di Fratelli d'Italia, Grazia Poggio Sartori, che punta i riflettori su una situazione di degrado e bivacco non più tollerabile.

L'obiettivo dell'incontro pubblico è chiarissimo: creare un canale diretto con i cittadini esasperati, raccogliendo testimonianze, foto e segnalazioni scritte per poi trasformarle in un dossier ufficiale da depositare sul tavolo delle istituzioni e dell'amministrazione.