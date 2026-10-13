Cantiere infinito per il teleriscaldamento? Iren replica: “Lavori conclusi a novembre"

I lavori per il rinnovo della rete di teleriscaldamento di Iren lungo l'asse di corso Mediterraneo (nel tratto compreso tra corso Einaudi e via Marco Polo) si prolungheranno oltre il cronoprogramma iniziale. Partito lo scorso 18 maggio 2026 e inizialmente programmato per concludersi il 18 settembre 2026, il cantiere – situato in una delle strade più trafficate e vitali del quartiere Crocetta, in Circoscrizione 1 - è tuttora in corso.

La situazione è finita al centro di un'interpellanza depositata dal consigliere Tommaso Battaglini del gruppo Torino Bellissima, che fa eco alle forti preoccupazioni sollevate dai residenti e dai commercianti della zona. "C'è il rischio che potrebbe protrarsi addirittura fino a giugno 2027. Vogliamo capire se quanto riportato da cartellonistica sia vero".

Una viabilità stravolta e attività al collasso

Il cantiere sta pesantemente penalizzando il tessuto economico del quartiere. Sotto accusa ci sono i marciapiedi fortemente ridotti su entrambi i lati di via Marco Polo, che rendono difficoltoso il transito dei pedoni e l'accesso alle attività commerciali – in particolare un bar-caffetteria con dehors, un negozio di biciclette e un minimarket situati tra i civici 41 e 43b.

Non va meglio per i dehors, penalizzati dalle continue manovre dei mezzi pesanti, né per la circolazione veicolare. Residenti e utenti dei condomini di corso Mediterraneo 140 e via Marco Polo 43 si trovano infatti a fare i conti con gravissime criticità per l'uscita dai passi carrai, costretti in alcuni casi a immettersi in contromano su via Giovanni da Verazzano in condizioni di scarsa sicurezza, mitigate solo da una segnaletica provvisoria giudicata del tutto insufficiente.

I nodi politici

Con l'avvicinarsi della stagione fredda e la preoccupazione legata all'effettiva accensione del riscaldamento nei termini previsti dalla legge, cresce la richiesta di chiarezza. “Chiediamo chiarimenti sullo stato di avanzamento reale del cantiere - così i due consiglieri -, e quali sono i motivi del mancato rispetto della scadenza del 18 settembre. Senza contare che riteniamo sia utile pensare a misure compensative a favore dei commercianti e dei residenti duramente provati dai disagi economici e logistici di questi mesi”.

Sul caso è pronta la replica di Iren. "I lavori stanno proseguendo - spiegano dall'Azienda -. Sono stati prorogati di alcune settimane per interventi su altri sottoservizi. La data indicata si riferisce ad altra documentazione non inerente allo specifico cantiere". Con tutta probabilità termineranno a novembre.