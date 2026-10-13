Ponte sul Pellice tra Villafranca e Vigone: completata la prima fase dei lavori

Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria sul ponte sul Pellice lungo la Strada Provinciale 139 tra Villafranca Piemonte e Vigone, nell'ambito di un importante progetto di risanamento strutturale e adeguamento dell'opera, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture nell’ambito del programma di messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po. È stata completata la prima fase dei lavori sul lato verso valle dell'impalcato ed è stata attivata una nuova configurazione della viabilità, con il trasferimento del traffico sulla corsia recentemente riqualificata e la riapertura del tratto di pista ciclabile che attraversa il ponte.

La modifica consentirà di avviare le lavorazioni sul lato verso monte del ponte, che prevedono l'installazione di catene strutturali interne per il miglioramento della stabilità dell'opera, la realizzazione della nuova soletta di ripartizione dei carichi e il completamento della barriera laterale di sicurezza.

Grazie alle ulteriori risorse rese disponibili dal finanziamento ministeriale per un importo di 170.000 euro, è stata inoltre predisposta una modifica contrattuale finalizzata sia al miglioramento delle condizioni di sicurezza del cantiere che al completamento delle opere di protezione del manufatto. In particolare, sarà prolungata la sistemazione del fondo dell’alveo del Pellice, con la posa di massi ciclopici negli spazi compresi tra le pile del ponte. L'intervento permetterà di ripristinare le quote del fondo antecedenti ai fenomeni erosivi che hanno interessato le fondazioni, incrementando la protezione dell'opera nel tempo, migliorando la stabilità dell'alveo e riducendo il rischio di ulteriori fenomeni di scalzamento delle strutture di fondazione. La spesa complessiva per la manutenzione straordinaria del ponte è di 2.800.000 euro

Il cantiere è ancora pienamente operativo e quindi, per tutta la durata della seconda fase dei lavori, resteranno in vigore il senso unico alternato regolato dalla segnaletica di cantiere e le limitazioni di velocità in corrispondenza del ponte.