Cantiere al ponte di Bibiana, addio ai semafori: da lunedì scatta la chiusura totale

Ancora un paio di giorni di coda sulla strada provinciale 161 che porta in Val Pellice e poi i semafori del cantiere al ponte di Bibiana saranno definitivamente rimossi. Sono le indicazioni emerse in coda al consiglio comunale di ieri (mercoledì 14 ottobre) a Luserna San Giovanni, frutto di un compromesso tra Città metropolitana e i Comuni coinvolti dai disagi alla mobilità che si verificano da inizio ottobre, a causa del senso unico alternato.

L’accordo raggiunto accoglie in parte la richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla polizia locale di Luserna San Giovanni di chiusura totale del ponte.

A partire da lunedì 19 ottobre infatti il ponte di Bibiana sarà chiuso completamente alla circolazione per una settimana, dalle 9 fino alle 16. Da lunedì 26 ottobre sarà riaperto, ma non torneranno i semafori, perché i lavori sulla carreggiata verranno sospesi e gli operai lavoreranno di fianco al ponte.

Così si procederà fino a metà novembre, lunedì 16 quindi il ponte verrà di nuovo chiuso ma questa volta 24 ore su 24 e fino al termine dei lavori previsti per il 10 dicembre. È già stata messa in conto comunque la possibilità che la chiusura del cantiere slitti alla settimana successiva.