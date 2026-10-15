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Viabilità e trasporti | 15 ottobre 2026, 09:17

Cantiere al ponte di Bibiana, addio ai semafori: da lunedì scatta la chiusura totale

I Comuni coinvolti dalle lunghe code che si verificano da inizio ottobre a causa del senso unico alternato hanno trovato un compromesso con Città metropolitana

Il ponte di Bibiana

Il ponte di Bibiana

Ancora un paio di giorni di coda sulla strada provinciale 161 che porta in Val Pellice e poi i semafori del cantiere al ponte di Bibiana saranno definitivamente rimossi. Sono le indicazioni emerse in coda al consiglio comunale di ieri (mercoledì 14 ottobre) a Luserna San Giovanni, frutto di un compromesso tra Città metropolitana e i Comuni coinvolti dai disagi alla mobilità che si verificano da inizio ottobre, a causa del senso unico alternato.

L’accordo raggiunto accoglie in parte la richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla polizia locale di Luserna San Giovanni di chiusura totale del ponte.

A partire da lunedì 19 ottobre infatti il ponte di Bibiana sarà chiuso completamente alla circolazione per una settimana, dalle 9 fino alle 16. Da lunedì 26 ottobre sarà riaperto, ma non torneranno i semafori, perché i lavori sulla carreggiata verranno sospesi e gli operai lavoreranno di fianco al ponte.

Così si procederà fino a metà novembre, lunedì 16 quindi il ponte verrà di nuovo chiuso ma questa volta 24 ore su 24 e fino al termine dei lavori previsti per il 10 dicembre. È già stata messa in conto comunque la possibilità che la chiusura del cantiere slitti alla settimana successiva.

Elisa Rollino

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