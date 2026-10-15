Lavori alle stazioni di Chivasso e Santhià: stop ai treni

Modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento tecnologico. Durante il fine settimana del 17-18 ottobre e sabato 14 novembre la circolazione ferroviaria sarà interrotta per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Chivasso e Santhià.

Cosa cambia

Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con un servizio bus per i treni delle linee Torino – Milano e Ivrea – Novara nella tratta tra Chivasso e Santhià. Cancellati anche tra Chivasso e Crescentino i treni della linea Chivasso – Alessandria per i quali è istituito servizio bus.

Nei giorni 17 e 18 ottobre i bus non fermeranno a Saluggia e S. Antonino di Saluggia per variazioni della viabilità stradale nel comune di Saluggia. Sui pullmann non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.