Bus e metro più accessibili a Rivoli, scattano i bonus per studenti e anziani over 65

Dal 15 ottobre tornano a Rivoli le agevolazioni comunali per la mobilità, con due misure rivolte agli studenti under 26 e ai cittadini che hanno compiuto 65 anni. Le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2026.

Per i giovani residenti a Rivoli che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, le scuole superiori, le agenzie formative o gli ITS, il Comune prevede un contributo per l’abbonamento annuale ai mezzi pubblici acquistato nel 2026. Il contributo è di 100 euro per le famiglie con ISEE fino a 15.000 euro e di 80 euro per quelle con ISEE da 15.000,01 a 30.000 euro. Sono ammessi gli abbonamenti previsti dal bando, tra cui GTT Under 26 annuale, Formula U ed extraurbano plurimensile da 10 o 12 mesi. Alla domanda occorre allegare la documentazione che attesta la spesa sostenuta. I contributi saranno assegnati nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità alle richieste con ISEE più basso.

«Il costo degli abbonamenti può incidere in modo significativo sulle spese di una famiglia, soprattutto quando ci sono più figli che studiano e devono spostarsi ogni giorno. Con questo contributo vogliamo alleggerire almeno in parte questa spesa e fare in modo che raggiungere la scuola o frequentare un percorso di formazione non diventi più difficile per ragioni economiche», dichiara il sindaco Alessandro Errigo.

Per i cittadini over 65 con ISEE non superiore a 15.000 euro è invece previsto il rilascio gratuito di biglietti GTT. Possono accedere al beneficio i residenti a Rivoli che non abbiano un’invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 67% e non possiedano i requisiti per ottenere la Carta di Libera Circolazione della Regione Piemonte. I titoli MultiCity GTT, del valore di 11,80 euro ciascuno, comprendono sei biglietti City 100, validi per 100 minuti sulla rete urbana e suburbana, con una corsa in metropolitana inclusa. Il numero di titoli assegnati dipenderà dalle risorse disponibili e dalle domande ammesse. La consegna è prevista entro il primo trimestre del 2027.

«Poter contare sui mezzi pubblici significa anche mantenere le proprie abitudini, raggiungere i servizi, incontrare persone e continuare a partecipare alla vita sociale. Per le persone anziane con redditi contenuti, il costo degli spostamenti può rappresentare un ostacolo: questa misura offre un aiuto concreto per muoversi con maggiore tranquillità», sottolinea la vicesindaco Silvia Romussi, con delega alla Terza età.

«Chi studia sa quanto sia importante potersi spostare ogni giorno senza che il costo dei trasporti diventi un peso per sé o per la propria famiglia. Questo contributo è un aiuto concreto per gli studenti e un sostegno alla possibilità di vivere con maggiore autonomia il proprio percorso di studi», dichiara l’assessora alle Politiche Giovanili Dorotea Gribaldo.

Le domande per entrambe le misure si presentano esclusivamente online, autenticandosi con SPID o CIE, entro le ore 23.59 di lunedì 30 novembre 2026.

Per gli studenti è disponibile la pagina www.comune.rivoli.to.it/contributostudentibus ; per gli over 65 occorre utilizzare la pagina dedicata al rilascio gratuito dei biglietti GTT sul sito istituzionale del Comune.

Chi ha bisogno di aiuto con la procedura digitale può rivolgersi gratuitamente agli Spazi Ancore Rivoli, presenti in quattro quartieri: Maiasco, Centro Angelo Vassallo, via Tevere 41/b (martedì dalle 9 alle 13), Repubblica & Dintorni, Centro Don Puglisi, via Camandona 9/a (martedì dalle 14.30 alle 18), Borgo Nuovo, corso De Gasperi 20/a (mercoledì dalle 9 alle 13), Bastioni, via Alba 11(venerdì dalle 9 alle 13). Per informazioni e supporto è possibile chiamare il numero 327 1774779 o scrivere a wellfare.farebene@gmail.com. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Rivoli.