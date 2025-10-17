Nichelino, la casa era il punto di spaccio per i tossicodipendenti della zona: una coppia arrestata dai carabinieri

Un'abitazione diventata punto di riferimento per l'acquisto di sostante stupefacenti da parte dei consumatori della zona di Nichelino. E' quella che hanno scoperto i carabinieri dopo un'indagine approfondita, che ha messo nei guai una coppia della zona, lui di 49 anni e lei di 44.

Il blitz scattato la scorsa settimana

Il blitz dei militari dell’Arma è scattato la scorsa settimana: a seguito della perquisizione della casa della donna, sono stati trovati 900 grammi di marijuana suddivisi in dieci panetti, 900 grammi di hashish suddivisi in nove panetti, tre bilancini elettronici di precisione, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e due cartucce calibro 308 Winchester. Insomma, un 'piccolo' arsenale che lascia supporre che questa particolare attività andasse avanti da tempo.

Scattate le manette

La coppia è stata arrestata con l'accusa di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso” e denunciata per “detenzione abusiva di armi e munizioni”. I due sono ora reclusi nel carcere di Torino.