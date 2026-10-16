A Grugliasco "Molephil 2026": prima giornata per il convegno filatelico e numismatico

È iniziata sotto i migliori auspici e con un'ottima affluenza di pubblico e appassionati la terza edizione di "Molephil 2026. Convegno Nazionale del Nord Ovest", l'atteso appuntamento con la filatelia e la numismatica ospitato all'interno del salone espositivo "La Nave" nel parco culturale "Le Serre" di Grugliasco.

La manifestazione, a ingresso libero, prosegue anche nella giornata di domani, sabato 17 ottobre, confermandosi un punto di riferimento per il settore grazie alla presenza di numerosi espositori e professionisti giunti da tutta Italia.

L'edizione di quest'anno è interamente dedicata alla memoria di Umberto Ballabio, scomparso nel gennaio scorso: durante l'evento i visitatori possono ammirare la mostra filatelica della sua collezione unica.

Anche per la giornata di domani saranno presenti gli operatori di Poste Italiane con l'annullo celebrativo dedicato, mentre gli esperti dell'Apfip (Associazione Periti Filatelici Italiani Professionisti) rimarranno a disposizione del pubblico all'interno dell'apposito salotto per offrire consulenze, valutazioni e pareri tecnici sui pezzi portati dai collezionisti. A disposizione dei visitatori è attivo anche il servizio bar e tavola calda.