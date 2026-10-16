Quaranta mezzi storici per ‘Military San Pietro Val Lemina’ in ricordo della tragedia del Freidour

Accampamenti, veicoli e uniformi d’epoca con circa 60 ‘reenactor’ per la dodicesima edizione di ‘Military San Pietro Val Lemina’: da oggi, venerdì 16, a domenica 18 ottobre i rievocatori storici ricorderanno lo schianto di un aereo da trasporto alleato sul monte Freidour avvenuto tra il 13 e il 14 ottobre 1944 in cui morirono 8 militari. Per la manifestazione sono attesi circa 40 mezzi storici, tra sidecar, auto e furgoni.

Venerdì 16 ottobre al pomeriggio inizierà l’assembramento al campo, situato in via Piergiorgio Frassati, che rimarrà aperto ai visitatori anche nei due giorni successivi.

Sabato 17, alle 10, è prevista la partenza della colonna di mezzi militari per deporre la corona di fiori sul monumento ai caduti al Colle Sperina, dove sono stati seppelliti gli aviatori. Alle 17 si darà il via allo storico aperitivo al campo militare, a cui seguirà la cena di gala al salone polivalente.

Domenica 18 alle 11,30 si esibirà il Gruppo Orchestrale ‘Giuseppe Verde’. Dopo il pranzo militare al campo, alle 15 partirà la sfilata storica per il paese con la deposizione di un mazzo di fiori su ognuno cinque monumenti di San Pietro Val Lemina.

Tramite prenotazione sarà possibile predisporre le bancarelle nell’area mercato. Per informazioni contattare il 347 9316219 o il 329 4926724.