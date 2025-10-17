Si inaugura venerdì prossimo il nuovo punto di servizio bibliotecario di via Negarville

Sarà inaugurato venerdì 24 ottobre 2025 alle 16.30 il nuovo punto di servizio bibliotecario di via Negarville, una struttura che arricchisce la rete delle Biblioteche civiche torinesi (Bct) e che si propone come nuovo centro culturale e sociale per il quartiere Mirafiori Sud della Circoscrizione 2.

Alla cerimonia di apertura parteciperanno il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, e l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia.

Il nuovo punto di servizio si affianca alla biblioteca Cesare Pavese, al Mausoleo della Bela Rosin e alle fermate del Bibliobus 1, consolidando una rete di presìdi che portano la cultura sempre più vicina ai cittadini.

Il programma dell’inaugurazione prevede, alle 16.30, gli interventi istituzionali seguiti da un momento musicale a cura della Banda Musicale del Corpo di Polizia Municipale.

A seguire, una riflessione della scrittrice torinese Marta Barone, madrina del nuovo spazio, offrirà un punto di vista letterario sul valore delle biblioteche come luoghi di incontro e conoscenza.

Alle 17 si terrà il laboratorio per famiglie “Leggere per giocare”, a cura di Marinella Catalano con la collaborazione delle ragazze del Servizio civile, dedicato ai più piccoli per scoprire la lettura come esperienza di gioco e scoperta condivisa.

L’apertura del punto di servizio di via Negarville rappresenta una tappa significativa nel rinnovamento del sistema bibliotecario cittadino, confermando il ruolo delle Bct come rete culturale diffusa, accessibile e inclusiva.