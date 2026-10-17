Da "Il Padrino" a "Il Gattopardo": concerto sulle musiche del grande cinema scritte da Nino Rota

Venerdì 23 ottobre alle ore 20.30 all'Auditorium Agnelli, un viaggio straordinario tra le musiche immortali scritte da Nino Rota per i grandi del cinema, da Francis Ford Coppola a Federico Fellini, da Luchino Visconti a Eduardo De Filippo.



Sul palco dell’Auditorium Lingotto di Torino un’orchestra di cinquantacinque elementi suonerà i brani composti dal genio delle musiche da film, diretta da una delle grandi bacchette italiane contemporanee, il Maestro Marcello Rota.



In una coincidenza che profuma di destino, la meravigliosa arte della musica unisce due Rota, due Maestri, in un accuratissimo racconto di vita straordinaria.



Un’ora e mezza di emozioni, con arrangiamenti originali delle melodie e la calda voce narrante del regista e attore Ivan Fabio Perna, a unire lo spettacolo con un aggraziato file rouge.



Particolare attenzione all’universo creato da Rota e Fellini, nel quale immagini e musica hanno creato opere indimenticabili ed irripetibili.

A deliziare il pubblico le musiche dei film 81⁄2, I Vitelloni, La Dolce Vita, Il Padrino, La Strada, Le Notti di Cabiria, Romeo e Giulietta, Il Gattopardo, Il Casanova.