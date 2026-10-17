Mr Rain in concerto al Teatro Colosseo

La musica torna protagonista al Teatro Colosseo lunedì 19 ottobre alle 20.30, quando sul palcoscenico di via Madama Cristina salirà Mr.Rain.

Il cantautore sceglie per la prima volta nella sua carriera la dimensione raccolta dei teatri. "Nei teatri" segna infatti un passaggio nuovo nel percorso del cantautore, rapper e produttore di Desenzano del Garda: dopo un successo certificato da 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro, le canzoni vengono portate in uno spazio nel quale parole, emozioni e rapporto con il pubblico acquistano una vicinanza diversa.

Mr.Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, ha fatto dell’introspezione e della capacità di raccontare fragilità, relazioni e sentimenti uno dei tratti distintivi della propria scrittura, raggiungendo un pubblico vastissimo anche grazie a brani come Supereroi e Due altalene.

Il concerto torinese arriva all’interno di una nuova fase creativa, inaugurata alla fine del 2025 da Effetto Michelangelo e Casa in fiamme, quest’ultimo prodotto da Dardust, e proseguita nel 2026. Un nuovo repertorio che si affianca ai brani più conosciuti in uno spettacolo pensato appositamente per la dimensione teatrale.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it