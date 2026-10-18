L’Istituto Immacolata di Pinerolo conquista il titolo di Miglior Scuola Primaria al concorso nazionale ‘Scuole in Musica’

Pianoforte, violino, batteria e arpa gli strumenti che gli allievi della Primaria dell’Istituto Maria Immacolata di Pinerolo hanno portato alla decima edizione del Concorso ‘Scuole in Musica’ di Brescia. La somma dei risultati ottenuti dai singoli studenti durante le esibizioni del 18 maggio ha consentito all’Immacolata di qualificarsi, pochi giorni fa, come Miglior Scuola Primaria a livello nazionale.

“Secondo me il modo migliore per valutare la qualità di una scuola è andare fuori da essa, e questo è un giudizio dato da professionisti. ‘Scuole in Musica’ ha una direttrice artistica di altissimo livello, il maestro Ilaria Loatelli, docente all’Accademia Internazionale Talent Music Master Courses di Brescia”, commenta Fabio Banchio, pianista, insegnante di pianoforte e collaboratore artistico del Coro della scuola primaria dell’Istituto Maria Immacolata di Pinerolo ‘Piccoli Cantori Padre Médaille’.

Il concorso è riservato agli studenti delle scuole pubbliche e paritarie e si suddivide in sezioni e categorie basate sul grado scolastico e sul tipo di formazione: primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e licei musicali, Musica d’Insieme con Cori e Orchestre. “Ci sono tempi prestabiliti dalla giuria. I bambini della primaria hanno, ad esempio, a disposizione tre minuti, gestibili liberamente con uno o più brani. Il repertorio è libero e personalmente cerco sempre di alternare gli stili, dal classico al pop, tenendo conto del livello di preparazione”, spiega Banchio.

È un concorso dedicato a strumentisti. “A maggio erano presenti una decina di allievi del nostro Istituto, molti dei quali sono anche coristi nei ‘Piccoli Cantori padre Médaille’.” A seguire e preparare questi alunni sono stati quattro docenti: oltre a Banchio, i maestri Elisabetta Giai per il violino, Andrea Luongo per la batteria e Marciana Petrila per l’arpa. “Ognuno degli insegnanti ha mandato i migliori allievi. I punteggi dei singoli, comunicati dopo le esibizioni a maggio, sono poi stati sommati e sono confluiti nel risultato scolastico pubblicato lo scorso fine settimana sul sito del concorso.”

Grazie a una media di 92,50/100 e alla somma dei riconoscimenti ottenuti, l’Istituto Immacolata ha totalizzato 1679 punti, superando nettamente la seconda classificata a 287 punti, e aggiudicandosi il titolo di miglior Scuola Primaria in Italia. I giovani strumentisti in concorso a Brescia per la Primaria sono stati: Alice Mensa al violino, Anna Paschetta al pianoforte, Arianna Turinetto al violino, Carola Buzzanga al violino, Emma Di Micco al violino, Francesco Avalis al pianoforte, Francesco Santucci alla batteria, Giulio Rinaldi al pianoforte, Jacopo Ferraris al pianoforte, Julie Lorenzatti al violino, Leonardo Rovella alla batteria, Lisa Fadda al pianoforte, Lucrezia Cotugno al violino, Maria Paschetta alla batteria, Sara Anh Crespo al violino, Valentina Maccaglia all’arpa, Viola Maestro al pianoforte e Viola Sainato al pianoforte.

Presenti anche allievi della scuola secondaria di primo e secondo grado: Allegra Maria Luisa Sardo alla batteria, Carlo Motta al violino, Ginevra Fornaro al pianoforte, Mario Motta al violino, Rebecca Carignano al violino e Rebecca Righero all’arpa.

Ogni insegnante ha ottenuto nella totalità più riconoscimenti: Giai ha ricevuto due primi premi assoluti, tre primi premi, quattro secondi premi e due terzi premi; Petrila un primo e un secondo premio; Banchio due primi premi, cinque secondi premi e un terzo premio, Luongo un primo premio, due secondi premi e un terzo premio. Per maggiori informazioni sui punteggi è possibile consultare questo sito.

Non è l’unico successo musicale per l’Istituto: ad aprile 2026 il coro ‘Piccoli Cantori Padre Médaille’, ha vinto il concorso nazionale di Arezzo ‘Nuovi Voci per Guido’ 2026. “In questa competizione vengono selezionati i cori, in base alle registrazioni, al repertorio, al curriculum dei docenti e come regola bisogna esibirsi senza basi musicali, solo con accompagnamento di strumenti dal vivo. Dopo la vittoria siamo stati invitati automaticamente per il 2027.”