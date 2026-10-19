L’amore senza limiti di due genitori: Nives rivive nella solidarietà

Quando una tragedia ti spezza la vita e ti toglie il fiato, l’unica alternativa al soccombere nel buio è costringersi a cercare una luce, anche piccola, a cui aggrapparsi per continuare a vivere, un respiro alla volta, un giorno dopo l’altro. Silvia Boggiatto e Lino Di Gianni quella luce l’hanno sempre avuta e ci si sono aggrappati con tutte le loro forze per non arrendersi al vuoto lasciato dalla scomparsa della loro bambina di 5 anni, Nives.

È nata così l’‘Associazione Nives’, una realtà che vuole fare da ponte tra le strutture sanitarie e le famiglie con bambini che necessitano di cure urgenti. Un’iniziativa che nei primi quindici giorni ha già dimostrato una forza straordinaria raccogliendo 10.000 Euro. Un’ondata di affetto e solidarietà che testimonia quanto il ricordo di Nives sia già diventato un bene prezioso per chiunque si affacci a questa storia.

“Cercavamo qualcosa che ci facesse andare avanti, che ci impedisse di soccombere – raccontano i genitori, che abitano a Piobesi Torinese –. Nives era una bambina straordinaria, con un cuore bellissimo e una generosità naturale, sempre pronta a spendersi per gli altri. Non potevamo permettere che tutto questo andasse

perduto. Volevamo, in qualche modo, continuare a farla vivere”.

Lo scorso aprile, durante un breve viaggio a Tirana, un’emergenza medica improvvisa ha stravolto per sempre il destino della famiglia. Nonostante i tentativi e la corsa contro il tempo, la bimba non ce l’ha fatta. Eppure, nel ricordo di quei giorni terribili, Boggiatto, che gestisce la farmacia di Castagnole Piemonte, e suo marito ci tengono a sottolineare la profonda gratitudine e il fortissimo legame umano vissuto con il personale medico di Tirana, che si è prodigato con ogni mezzo e con immensa umanità per assistere la loro figlia.

Ed è proprio da questa esperienza che si traccia il primario obiettivo dell’associazione: agire sulle emergenze sanitarie infantili. L’associazione si propone infatti di fare concretamente da ponte tra le famiglie e il mondo medico, per aiutare l’accesso alle cure e agli interventi tempestivi ai piccoli che si trovano in pericolo di vita.

Nei prossimi giorni, i genitori incontreranno i dirigenti dell’ospedale infantile ‘Regina Margherita’: “In questa occasione, la struttura sanitaria ci proporrà alcuni progetti specifici dedicati alle cure pediatriche, tra questi sceglieremo di sostenere quelli più in linea con i nostri obiettivi”.

L’associazione sta già muovendo i primi passi attraverso l’organizzazione di eventi, concerti e spettacoli nei quali la musica e l’arte diventano strumento di raccolta fondi. A questi si affiancheranno presto altre iniziative, come giornate tematiche ed eventi dedicati allo sport e al benessere della persona. Appuntamenti pensati per regalare momenti sereni a chi partecipa, offrendo al contempo la possibilità di donare e sostenere l’associazione.

Un modo per fare sì che l’amore per Nives e la sua attitudine gioiosa ed entusiasta alla vita continuino a camminare nel mondo. "Se riusciremo a salvare o a regalare una possibilità in più anche a un solo bambino, Nives continuerà a vivere nel sorriso di chi ce l’ha fatta", concludono i genitori.

Per seguire le prossime iniziative ed effettuare donazioni è possibile consultare il loro sito Internet o la loro pagina Facebook.