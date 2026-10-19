Pioggia e vento sulla provincia di Torino, è ufficialmente iniziato l'autunno

Oggi giornata per lo più coperta con deboli piogge soprattutto in parte della Liguria, domani forte perturbazione che interesserà tutte le regioni con piogge e temporali intensi, da mercoledì migliora ma le correnti si disporranno da ovest o nordovest portando la prima aria più fresca dall'Atlantico settentrionale.

A Torino avremo questa situazione: oggi, lunedì 19 ottobre

Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto con piogge deboli su Piemonte occidentale. Le temperature avranno poca escursione diurna, le massime saranno comprese tra 18 e 20 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Domani, martedì 20 ottobre

Inizialmente molto nuvoloso o coperto, poi dalla tarda mattinata le piogge saranno diffuse su tutto il territorio. Accumuli importanti su alto Piemonte, dove ci sarà alto rischio di pieve fluviali. Migliora da tarda sera da ovest verso est.

Le temperature saranno in calo ancora nelle massime e con poca escursione diurna, minime tra 14 e 15°C, massime tra 15 e 17 °C. Venti al suolo generalmente deboli orientali/settentrionali.

Da mercoledì 21 ottobre

Migliora in mattinata, a seguire tempo per lo più stabile dovuto a correnti occidentali o nordoccidentali che porteranno aria più fresca dall'Atlantico settentrionale. Venerdì ci sarà il passaggio di un'altra debole perturbazione che però dovrebbe colpire più le Alpi di confine e il levante ligure. Nei prossimi aggiornamenti capiremo l'evoluzione più in dettaglio.

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