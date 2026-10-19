Grugliasco sul gradino più alto del podio: Denise Cau vince l’oro nella categoria Hotel Reception ai WorldSkills 2026

Una medaglia d’oro che premia il talento, la determinazione e il valore della formazione professionale. Denise Cau, allieva di Enaip Grugliasco, ha conquistato il primo posto nella categoria Hotel Reception ai WorldSkills Piemonte 2026, i Campionati dei mestieri che si sono svolti il 14 e 15 ottobre all’Inalpi Arena di Torino, nell’ambito di IOLAVORO.

Due giornate di prove pratiche, confronto e sfide professionali durante le quali Denise ha dimostrato le competenze acquisite nel proprio percorso formativo, misurandosi con situazioni che riproducono le attività quotidiane di una reception alberghiera: dall’accoglienza degli ospiti alla gestione delle richieste, dalla comunicazione professionale alla capacità di affrontare imprevisti e trovare soluzioni.

Un risultato costruito nel tempo, grazie a mesi di preparazione e a una passione per il mondo dell’ospitalità che si è trasformata in una concreta prospettiva professionale.

"Essere qui è l’inizio e al tempo stesso il coronamento di un sogno. Mi preparo da giugno, non avevo idea della preparazione e della mole di lavoro che ci fosse dietro. Di questo mestiere mi sono innamorata, è lui che ha scelto me e oggi non posso che essere soddisfatta del risultato raggiunto", racconta Denise al termine della competizione.

La vittoria rappresenta non soltanto un importante riconoscimento delle sue capacità, ma anche una tappa significativa nel percorso di crescita personale e professionale della giovane studentessa.

Fondamentale il supporto di Rossella Colucci, docente di Enaip Grugliasco, che ha accompagnato Denise durante la formazione nel settore dell’ospitalità e nella preparazione ai Campionati. Un lavoro fatto di esercitazioni, attenzione ai dettagli e confronto, volto a sviluppare competenze tecniche, autonomia e fiducia nelle proprie capacità.

La medaglia d’oro di Denise Cau testimonia il valore di un percorso formativo capace di valorizzare i talenti e accompagnare i giovani verso il futuro professionale che desiderano costruire.