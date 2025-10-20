San Donato, la bandiera con simbolo nazista scatena la bufera: "Uno sfregio inaccettabile"

Infuria la bufera nel quartiere San Donato, dove nelle scorse ore è stata esposta una bandiera con il simbolo nazista del sole nero, legato alle SS e diffuso da Himmler, oggi usato da varie formazioni naziste tra cui il battaglione Azov in Ucraina e da altre formazioni dell'estrema destra internazionale.. A dare l'allarme sono gli attivisti di Potere al Popolo e della Casa del Popolo Estella.



"Denunciamo con rabbia questo sfregio inaccettabile. San Donato, un tempo quartiere operaio, segnato dalla presenza di numerose fabbriche, ha pagato con sangue e dolore la lotta antifascista: qui c’era il poligono di tiro dove i repubblichini hanno fucilato decine di partigiani, ricordiamo alcuni dei nomi che costellano il quartiere: Fortunato Vita, Giuseppe Saio, i 9 fucilati all’angolo tra via Cibrario e piazza Statuto, i 5 gappisti di via Morghen 34, Bravin Giuseppe, Piccone Franco e tanti altri. Luciano Domenico, ucciso a 11 anni a Givoletto, ha un ceppo commemorativo dedicato alla sua memoria, eretto nei giardini a lui intitolati, proprio di fronte alla Casa del Popolo Estella. San Donato è stato anche il fulcro delle azioni clandestine del CLN piemontese presso le concerie Florio".



"Con questa storia alle spalle - proseguono - denunciamo con forza che il loro sacrificio non venga calpestato da simboli di odio come questi. Negli scorsi mesi decine di persone sono state identificate in casa perché avevano osato esporre sui propri balconi la bandiera palestinese per sostenere un popolo che sta resistendo ad un genocidio. Ci domandiamo come mai la stessa solerzia non venga messa in campo per contrastare un evidente atto di apologia del fascismo, reato che il nostro ordinamento ha esplicitamente esteso al nazismo".



E conclude, la nota di Potere al popolo e Casa del Popolo Estella: "Nei giorni scorsi la nostra serranda è stata sfregiata con una svastica da alcuni sionisti che ci volevano associare ai nazisti. Ebbene, lo ripetiamo per l’ennesima volta: oggi essere antifascisti significa essere antisionisti, significa essere contro l’idea che qualcuno abbia il diritto di sterminare, violentare, devastare terra e vita di altri. Per questo sosteniamo la lotta per la libertà e l’autodeterminazione del popolo palestinese, per questo contrastiamo ogni rigurgito nazista e fascista affinché gli orrori della storia non si ripetano. Pretendiamo il ritiro immediato di ogni simbolo nazista da San Donato e da ogni spazio in città. Qui non c’è posto per i rigurgiti fascisti e nazisti. San Donato e tutta Torino restano ferme, vigili e pronte a combattere ogni forma di fascismo".

A condannare il gesto anche il Circolo 4 del Pd di San Donato-Campidoglio-Parella, che parla di un "provocazione inaccettabile e un'offesa alla memoria collettiva della nostra comunità". "San Donato - proseguono i dem - è un quartiere profondamente legato alla storia della Resistenza torinese. L'esposizioni di simboli riconducibili al nazismo non può essere tollerata a Torino, medaglia d'oro della Resistenza".