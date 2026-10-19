"Magdahub": al Bunker un mese di circo e spettacoli per i 15 anni di Magdaclan

Un tendone blu si staglia nuovamente nel cuore di Barriera di Milano, montato negli spazi del Bunker di via Niccolò Paganini 0/200. Per quasi un mese, da Venerdì 23 ottobre a Domenica 15 novembre 2026, la compagnia MagdaClan torna nella sua città d'origine con il progetto «Magdahub – Dove arte, musica e idee si incontrano nella Circoscrizione 6», un cartellone di spettacoli, live music, format originali e momenti di approfondimento culturale.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Bunker e FLIC Scuola di Circo, inserito in rete con C.Re.S.Co. e Talea Circo, e gode del sostegno della Città di Torino, del Ministero della Cultura – Direzione Spettacolo e della Regione Piemonte, risultando vincitore dell’Avviso pubblico “Circoscrizioni, che spettacolo… dal vivo! 2026”.

Quindici anni di circo, radici e futuro

Il ritorno a Torino coincide con un anniversario fondamentale per la compagnia, che nel 2026 taglia il traguardo dei quindici anni di attività.

«Tornare a montare il tendone a Torino proprio nell’anno in cui MagdaClan compie 15 anni ha per noi un significato particolare. Torino è la città in cui la compagnia è nata, dove abbiamo costruito le nostre prime relazioni artistiche e professionali e dove ancora oggi abbiamo la nostra sede - dichiara Davide De Bardi, presidente di MagdaClan Circo - Montare qui significa quindi tornare a casa, ma anche raccontare quanta strada abbiamo fatto: quindici anni di spettacoli, tournée, incontri e trasformazioni, sempre con il circo contemporaneo al centro della nostra ricerca».

Concepito come uno spazio polivalente e accogliente, lo chapiteau punta a diventare molto più di un semplice palcoscenico, aprendosi ai linguaggi più diversi della contemporaneità: «Con questo progetto vogliamo che il tendone sia molto più di un luogo dove assistere a uno spettacolo. Per quasi un mese diventerà uno spazio aperto alla città, capace di accogliere linguaggi e pubblici diversi: dalla musica ai talk, dalle residenze artistiche ai laboratori, fino agli spettacoli di circo contemporaneo - continua De Bardi - È una modalità di lavoro che sentiamo profondamente nostra: utilizzare il tendone come hub creativo, un luogo di incontro, dove artisti, professionisti, studenti e pubblico possano condividere esperienze e generare nuove connessioni».

Il programma artistico: tra grandi ritorni e nuove creazioni

Il cartellone si inaugura nel primo fine settimana con il «Cabaret Forum Nuovi Circhi», uno spettacolo corale nato dalla sinergia tra MagdaClan, Circo Madera e Circo Paniko: sessanta minuti di circo contemporaneo ad alto tasso di energia, pensati per un pubblico di tutte le età e animati dalle cifre stilistiche di alcune delle compagnie più iconiche del panorama nazionale riunite sotto la rete del Forum.

Nel corso delle settimane, il pubblico potrà assistere a diverse produzioni di rilievo, tra cui «Elogio alla noia», la nuovissima creazione firmata MagdaClan: le porte di una villa misteriosa si aprono per dare vita a un viaggio surreale e sarcastico in cui gli ospiti sono testimoni e complici di un tempo che scorre senza passare mai, dove la noia diventa un’arte poetica, il lusso si trasforma in una prigione e la messa in scena riflette, con l'ironia tipica della compagnia, la stessa inesorabile inutilità di certi aspetti della vita.

Completano l'offerta circense «Carta bianca», il galà in cui gli allievi della scuola FLIC si mettono in gioco sotto la guida e la cura del MagdaClan; «Apice», il raffinato work in progress di Gabriel di Baia che esplora attraverso acrobatica al suolo, filo teso e rola bola una mente che teme il caos e ingigantisce i dettagli; «Error 440» dei Chilowatt, un'esilarante conferenza circense post-moderna che dissolve i confini tra visivo e sonoro trasformando tutto ciò che si vede in suono e tutto ciò che si ascolta in movimento.

Il programma spazia inoltre tra performance trasversali, incontri e musica dal vivo: dalla «Krescentina Infernale» dei Laser Orchestra — che fonde la tradizione del liscio emiliano-romagnolo con sonorità elettroniche estreme come breakcore e tekno — alla milonga extra-vagante di «Circus Tango», dal dj set ipnotico «Migramara» di Davide Vizio fino al karaoke show intergalattico delle Meteore «Galastika» e alla grande festa per i 15 anni della compagnia in agenda giovedì 12 novembre.

Da menzionare, sempre lato musica, la proposta immersiva di Not my Value con «A copy of a show that never existed», un lynchian trip hop in tre atti (Sogno, Limbo e Realtà) guidato da Mr Y e da un piccolo robot di legno e viti, pensato per disorientare e catturare lo spettatore.



Spazio anche al pensiero critico e alla formazione con il ciclo di incontri «Circus Studies» a cura di Giorgia Russo, Francesco Vietti e Ilaria Bessone, il workshop di sospensione capillare condotto da Elena Bosco, il laboratorio «Contakids» dedicato alla comunicazione corporea tra genitori e figli e le incursioni artistiche sul territorio, come quella poetica ospitata ai Bagni Pubblici di Via Agliè insieme agli allievi della FLIC.



Il legame con le nuove generazioni e il pubblico

Un'attenzione particolare viene rivolta alla trasmissione del sapere circense e al coinvolgimento dei più giovani, con percorsi mirati a portare l'arte dal vivo direttamente in contatto con il tessuto cittadino e scolastico.

«Portare il circo contemporaneo nelle scuole e avvicinare le nuove generazioni al nostro linguaggio è una parte importante del lavoro di MagdaClan. Per questo siamo particolarmente felici di dedicare quattro matinée agli studenti delle scuole di Torino. Vogliamo che il tendone possa essere anche un luogo di scoperta, dove ragazze e ragazzi possano incontrare un’arte capace di mettere insieme corpo, musica, immaginazione e relazione con il pubblico. Crediamo che il circo contemporaneo abbia molto da dire ai più giovani e che il rapporto con la città passi anche dalla possibilità di costruire queste occasioni di incontro» conclude Davide De Bardi.

Informazioni utili e biglietteria

Il tendone è completamente accessibile e privo di barriere architettoniche, e le strutture interne sono riscaldate. In ogni serata in programma sarà attivo il bar del Clan.



Il programma è composto da iniziative con varie modalità di ingresso.

La scelta di applicare differenti tariffe di biglietteria (ingresso gratuito, offerta libera, 5 euro, 8 euro, 10 euro, 12 e 15 euro) ha l’obiettivo di rendere l’iniziativa il più possibile accessibile.

Vendita online su https://www.diyticket.it/.

Info e prenotazioni: 3311388336 – info@magdaclan.com.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Venerdì 23 – Sabato 24 – Domenica 25/10/2026 ore 21

CABARET FORUM NUOVI CIRCHI

Cabaret nato dalla collaborazione di alcune delle compagnie del Forum Nuovi Circhi: MagdaClan, Circo Madera, Circo Paniko.

Forum Nuovi Circhi è una rete italiana che riunisce compagnie e artisti del circo contemporaneo, nata nel 2017 per favorire collaborazione, ricerca e sviluppo del settore. Aggrega gran parte delle realtà attive sotto chapiteau e promuove progettualità condivise, attività formative e momenti di confronto tra artisti, pubblico e ambito accademico. Attraverso festival, incontri e laboratori, il Forum sostiene la diffusione del circo contemporaneo come linguaggio multidisciplinare, in dialogo con teatro, musica e arti performative.

Ne fanno parte, tra gli altri: Arterego, Circo El Grito, Circo Krom, Circo Zoè, L’Iglù, Microcirco, Side Kunst Cirque, Teatro nelle Foglie.

Spettacolo di circo contemporaneo

Durata: 60 min.

Età consigliata: da 0 a 99 anni

euro 15 intero / euro 12 ridotto / euro 10 bambin* (da 6 a 12 anni)

ridotti: alliev* di scuole di circo, teatro, danza, musica, università

euro 10 con codice IL CLAN per associazioni e abitanti di Circoscrizione 6

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Sabato 24/10/2026 ore 22

KRESCENTINA INFERNALE – Laser Orchestra!

Liscio core di Laser Orchestra.

Laser Orchestra è un ensemble di cinque musicisti che fonde il liscio con sonorità elettroniche estreme come breakcore, jungle e tekno. Strumenti tradizionali, sax, clarinetto, fisarmonica ocarina e voce, si intrecciano con sampler e computer, creando una nuova rinascita psichedelica della musica da ballo emiliano romagnola.

Live Music

Durata: 60 min.

ingresso libero: con ticket dello spettacolo precedente “Cabaret Forum Nuovi Circhi”

biglietto euro 5 (ingresso solo per il live music)

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Lunedì 26/10/2026 ore 21

CIRCUS TANGO

Milonga extra_vagante sotto chapiteau.

La magia del tango incontra la fantasia del circo in una serata di gioiose danze e incanti.

Durata: dalle ore 21 all'una biglietto euro 8

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Martedì 27/10/2026 ore 16,30

CIRCUS STUDIES – teorie e pratiche di ricerca sul/nel circo

talk a cura di Giorgia Russo,

Francesco Vietti – antropologo – Università di Torino e Società Italiana di Antropologia Applicata (SIAA)

e Ilaria Bessone di AltroCirco

Il talk mapperà l’intreccio tra circo e ricerca scientifica, delineando la ricca e variegata costellazione di discipline che studiano il circo a livello nazionale e internazionale. Ilaria Bessone e Francesco Vietti si soffermeranno su esempi emblematici di ricerca sul/nel circo e sulle esperienze di studio che hanno condotto nel contesto torinese e piemontese, coinvolgendo il pubblico nell’immaginazione e costruzione di ulteriori possibili progetti di ricerca.

Durata: 120 min.

ingresso libero

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Mercoledì 28/10/2026 ore 21

MIGRAMARA – Davide Vizio (Salgari Records) djset

Migramara è il nuovo progetto solista di Davide Vizio, fondatore dell’etichetta Salgari Records.

È un viaggio attraverso culture musicali, un percorso di ascolto che guida verso luoghi e tempi lontani.

Produzioni elettroniche, groove ipnotici e suoni che migrano come stormi sui continenti del mondo.

Djset

Durata: 120 min.

ingresso libero

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Venerdì 30/10/2026 ore 21

CARTA BIANCA

Galà degli allievi della scuola di circo contemporaneo torinese FLIC a cura di MagdaClan circo.

Spettacolo di circo contemporaneo

Durata: 60 min.

Età consigliata: da 0 a 99 anni

biglietto euro 5

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Sabato 31/10 – Domenica 01/11/2026 ore 21

ERROR 440 – Chilowatt

Vedere il suono, ascoltare il movimento.

ERROR 440 è una conferenza-spettacolo surreale che unisce circo contemporaneo, musica dal vivo ed invenzioni improbabili. Due eccentrici personaggi dissolvono il confine tra visivo e sonoro, trasformando tutto ciò che si vede in suono e tutto ciò che si ascolta in movimento.

Conferenza Circense Post moderna di Chilowatt

Durata: 60 min.

Età consigliata: da 8 anni

euro 15 intero / euro 12 ridotto / euro 10 bambin* (da 6 a 12 anni)

ridotti: alliev* di scuole di circo, teatro, danza, musica, università

euro 10 con codice IL CLAN per associazioni e abitanti di Circoscrizione 6

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Sabato 31/10/2026 ore 22

MUSICAL DAL CLAN – Live set

Punchy Suze / Raw Punchy Electro

Meth_you / Modular Acid from Appennino Underground

Live set

Durata: 120 min.

Evento inserito all’interno di Halloween Party del Bunker: il biglietto consente l’accesso a tutta l’area Bunker e a tutti gli eventi in programma.

ingresso libero: con ticket dello spettacolo precedente “Error 440”

ingresso Halloween Party del Bunker → https://variantebunker.com/eventi-in-programma/

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Venerdì 06/11/2026 ore 17,30

INCURSIONE AI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIÈ – allievi FLIC e MagdaClan

MagdaClan circo affinca gli allievi della scuola FLIC in un laboratorio di creazione che concluderà con un’incursione artistica ai Bagni Pubblici di Via Agliè.

Incursione di circo contemporaneo

Durata: 90 min.

Età consigliata: da 0 a 99 anni

ingresso libero

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Venerdì 06/11/2026 ore 21

APICE – work in progress di Gabriel di Baia

Un viaggio nella mente che teme il caos, dove un dettaglio minusculo diventa enorme.

Gabriel Fernando Di Baia è un artista multidisciplinare formatosi in Argentina presso l’UNTREF. Si specializza in acrobatica al suolo, filo teso e rola bola, sviluppando una ricerca che unisce tecnica circense e sperimentazione con oggetti non convenzionali. Dopo esperienze tra circo, danza e teatro in Argentina, prosegue il suo percorso in Europa collaborando con realtà come l’Académie Fratellini e completando nel 2024 l’anno tecnico alla Scuola di Circo FLIC di Torino. Attualmente è attivo nel circuito dei festival e dei progetti di creazione contemporanea.

Spettacolo di circo contemporaneo

Durata: 60 min.

Età consigliata: da 0 a 99 anni

ingresso a offerta libera e consapevole

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Sabato 07/11/2026 ore 21

Domenica 08/11/2026 ore 18

Venerdì 13 – Sabato 14/11/2026 ore 21

Domenica 15/11/2026 ore 18

ELOGIO ALLA NOIA – MagdaClan

Nuova produzione MagdaClan circo.

Le porte della villa si aprono. Gli ospiti sono testimoni e complici di un elogio all’assurdo, un viaggio dove il tempo scorre senza passare mai, il lusso è una prigione e la noia un’arte. Uno spettacolo poetico, sarcastico e profondamente inutile. Come la vita, certe volte.

Spettacolo di circo contemporaneo

Durata: 60 min.

Età consigliata: dai 6 anni

euro 15 intero / euro 12 ridotto / euro 10 bambin* (da 6 a 12 anni)

ridotti: alliev* di scuole di circo, teatro, danza, musica, università

euro 10 con codice IL CLAN per associazioni e abitanti di Circoscrizione 6

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Sabato 07/11/2026 ore 22

GALACTIKA, CANZONI IN ORBITA – Le Meteore

Le meteore, stelle cadenti del post party, attraversano il palco con una traiettoria imprevedibile. Un Karaoke fuori da questo pianeta che porterà il pubblico tra mondi musicali dimenticati, duetti e cori collettivi improbabili. Al pubblico non resterà che scegliere la canzone e lanciarsi nel vuoto cosmico insieme ad altre voci che animeranno la Galassia per una notte indimenticabile all’insegna del divertentismo in uno spazio senza tempo.

Karaoke show

Durata: 60 min.

ingresso libero: con ticket dello spettacolo precedente “Elogio alla noia”

biglietto euro 5 (ingresso solo per il live music)

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Domenica 08/11/2026 ore 10,30

CONTAKIDS – Laboratorio a cura di Teresa Noronha Feio

Contakids è una metodologia che spinge l’idea di utilizzare il contatto fisico per sviluppare una forma di comunicazione più profonda tra genitori e figli, che entrambi troveranno piacevole. Lavorando con i movimenti corporei, il bambino può migliorare le proprie capacità motorie e la fiducia in se stesso, mentre i genitori possono sviluppare un legame di fiducia con i loro piccoli.

Durata: 60 min.

Età consigliata: dai 3 ai 7 anni (in coppia con un genitore)

euro20 a coppia partecipante (genitore+bambinə)

La coppia può anche essere formata da: nonnə/ziə/frattelo o sorella + bambinə

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giovedì 12/11/2026 ore 17

CELEBRAZIONE 15 ANNI DI ATTIVITÀ DI MAGDACLAN

MagdaClan circo celebra, nel 2026, 15 anni di attività!

Una giornata dedicata a questo speciale compleanno, nella sua città di riferimento – Torino – dove è nata e ha sede la Compagnia, attraverso momenti di racconto, proiezioni e restituzione pubblica del percorso artistico.

Durata: festeggiamo dalle ore 17 alle ore 24

ingresso libero

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Sabato 14/11/2026 ore 10

SOSPESI – workshop di sospensione capillare a cura di Elena Bosco

In questo breve workshop si impareranno le basi tecniche (nodo e tenuta del corpo) e si esploreranno approcci creativi per iniziare la sospensione capillare.

Durata: dalle ore 10 alle ore 13

Età consigliata: dai 18 anni

Requisiti necessari: capelli lunghi fino alle spalle, corpo allenato.

Occorrente: un asciugamano, un balsamo, due elastici piccoli e uno grande, un pettine, una spazzola e una stringa delle scarpe piatta.

euro50 a partecipante

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Sabato 14/11/2026 ore 22

A COPY OF A SHOW THAT NEVER EXISTED – Not my Value

Uno show concepito come un’esperienza immersiva in cui suono, immagini e narrazione si fondono in un unico flusso.

Not My Value costruisce un percorso scenico articolato in tre atti [SOGNO, LIMBO E REALTÀ] in cui il pubblico è invitato a muoversi tra introspezione e disorientamento.

A guidare il viaggio sono due personaggi: Mr Y e NMV84 (un piccolo robot di legno e viti) che agiscono come narratori filosofici, accompagnando il pubblico attraverso frammenti di senso e passaggi simbolici.

Lynchian Trip Hop

Durata: 60 min.

ingresso libero: con ticket dello spettacolo precedente “Elogio alla noia”

biglietto euro 5 (ingresso solo per il live music)