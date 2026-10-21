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Collegno-Rivoli-Grugliasco | 21 ottobre 2026, 15:34

Rivoli, soffitti crollati e strutture danneggiate nelle case Atc di via Pasubio: scatta la protesta

Venerdì 23 ottobre il presidio dei residenti sotto le palazzine popolari

Immagine di repertorio di case popolari

Immagine di repertorio di case popolari

Travi danneggiate, soffitti crollati nelle parti comuni e un senso di insicurezza con cui trentasei famiglie sono costrette a convivere ogni giorno. È la situazione di grave degrado e pericolo che sta interessando tre palazzine di edilizia popolare ubicate in via Pasubio (ai civici 51, 53 e 55) a Rivoli. Una condizione diventata oramai insostenibile per gli assegnatari degli alloggi, che hanno deciso di far sentire la propria voce.

Crolli nelle aree comuni e pericoli per gli inquilini fragili

Secondo quanto denunciato dai residenti, i danni strutturali riguardano le portanti stesse degli edifici e hanno già provocato la caduta di porzioni di intonaco e soffitto negli spazi condivisi. Un quadro allarmante che espone a rischi quotidiani tutti i residenti, tra i quali figurano numerose persone anziane, con disabilità o affette da gravi patologie.

Nonostante le segnalazioni inoltrate da anni, gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria da parte dell'Agenzia Territoriale per la Casa - si legge nel comunicato stampa - non sarebero mai stati avviati.

Venerdì il presidio sotto i palazzi

Per denunciare pubblicamente l'assenza di manutenzioni e sollecitare un piano di ripristino immediato, gli inquilini si daranno appuntamento per un presidio di protesta venerdì 23 ottobre alle ore 14, proprio sotto i palazzi di via Pasubio. 

Redazione

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