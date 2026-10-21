Rivoli, soffitti crollati e strutture danneggiate nelle case Atc di via Pasubio: scatta la protesta

Travi danneggiate, soffitti crollati nelle parti comuni e un senso di insicurezza con cui trentasei famiglie sono costrette a convivere ogni giorno. È la situazione di grave degrado e pericolo che sta interessando tre palazzine di edilizia popolare ubicate in via Pasubio (ai civici 51, 53 e 55) a Rivoli. Una condizione diventata oramai insostenibile per gli assegnatari degli alloggi, che hanno deciso di far sentire la propria voce.

Crolli nelle aree comuni e pericoli per gli inquilini fragili

Secondo quanto denunciato dai residenti, i danni strutturali riguardano le portanti stesse degli edifici e hanno già provocato la caduta di porzioni di intonaco e soffitto negli spazi condivisi. Un quadro allarmante che espone a rischi quotidiani tutti i residenti, tra i quali figurano numerose persone anziane, con disabilità o affette da gravi patologie.

Nonostante le segnalazioni inoltrate da anni, gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria da parte dell'Agenzia Territoriale per la Casa - si legge nel comunicato stampa - non sarebero mai stati avviati.

Venerdì il presidio sotto i palazzi

Per denunciare pubblicamente l'assenza di manutenzioni e sollecitare un piano di ripristino immediato, gli inquilini si daranno appuntamento per un presidio di protesta venerdì 23 ottobre alle ore 14, proprio sotto i palazzi di via Pasubio.