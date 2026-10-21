 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 21 ottobre 2026, 19:06

Bucintoro dei Savoia è il nuovo Manifesto di Opera Viva Barriera di Milano

L'affissione in piazza Bottesini

Bucintoro dei Savoia è il nuovo Manifesto di Opera Viva Barriera di Milano

Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto di Alessandro Bulgini in piazza Bottesini presenta una nuova affissione con l’opera Peota o Bucintoro dei Savoia, Courtesy Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino e Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

Il recupero dell’elegante imbarcazione è avvenuto grazie al sostegno e al finanziamento della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, è portato a termine presso i laboratori del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale con il magistrale restauro conservativo, che ridona brillantezza alle dorature e alle pitture. Lo splendido Bucintoro, fatto realizzare a Venezia da Vittorio Amedeo II fra il 1729 e il 1731, è oggi l’unico esemplare originale rimasto al mondo, “armato” per intero con albero, remi e vele. Il Bucintoro dei Savoia nella Scuderia Grande juvarriana completa il percorso di
visita della Reggia di Venaria dedicato al “Teatro di Storia e Magnificenza” della dinastia sabauda.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium