Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto di Alessandro Bulgini in piazza Bottesini presenta una nuova affissione con l’opera Peota o Bucintoro dei Savoia, Courtesy Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino e Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.
Il recupero dell’elegante imbarcazione è avvenuto grazie al sostegno e al finanziamento della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, è portato a termine presso i laboratori del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale con il magistrale restauro conservativo, che ridona brillantezza alle dorature e alle pitture. Lo splendido Bucintoro, fatto realizzare a Venezia da Vittorio Amedeo II fra il 1729 e il 1731, è oggi l’unico esemplare originale rimasto al mondo, “armato” per intero con albero, remi e vele. Il Bucintoro dei Savoia nella Scuderia Grande juvarriana completa il percorso di
visita della Reggia di Venaria dedicato al “Teatro di Storia e Magnificenza” della dinastia sabauda.
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Cultura e spettacoli | 21 ottobre 2026, 19:06
Bucintoro dei Savoia è il nuovo Manifesto di Opera Viva Barriera di Milano
L'affissione in piazza Bottesini
Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto di Alessandro Bulgini in piazza Bottesini presenta una nuova affissione con l’opera Peota o Bucintoro dei Savoia, Courtesy Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino e Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.