La musica da camera dell’Orchestra Filarmonica di Torino torna a Cascina Roccafranca

Il sorriso che accompagna la stagione sinfonica di OFT One Way Smile trova un nuovo compagno di viaggio: torna anche quest’anno Officina, la rassegna di musica da camera dell’Orchestra Filarmonica di Torino, che per l’edizione 2026 sceglie il sottotitolo Ingranaggi combinati.

Un’officina è un luogo in cui elementi diversi si incontrano, si trasformano e prendono nuova forma. È questa l’immagine degli ingranaggi combinati che dà identità alla rassegna: parti differenti che, entrando in relazione, si influenzano reciprocamente e mettono in movimento nuove idee. Una metafora che racconta una programmazione capace di accostare epoche, linguaggi e organici diversi, ma anche di mettere la musica in relazione con altri ambiti del sapere.

Dal 23 ottobre al 12 dicembre 2026, a Cascina Roccafranca, in via Rubino 45 a Torino, la Casa del Quartiere di Mirafiori Nord, Officina – Ingranaggi combinati si articola in quattro fine settimana, ciascuno costruito attorno a un doppio appuntamento musicale e a un talk di approfondimento.

Il venerdì sera alle 21 e il sabato alle 18.30 saranno protagonisti i concerti, mentre il sabato alle 17, prima dell’esecuzione, un talk aprirà un confronto tra la musica e un diverso campo di ricerca: innovazione digitale, corpo, architettura e grafica. Conversazioni aperte al pubblico pensate non come semplici introduzioni all’ascolto, ma come occasioni per osservare la musica da prospettive inedite e scoprire connessioni tra discipline apparentemente lontane.