Al via la terza edizione del festival diffuso "Sotto lo stesso cielo. La musica che include"

Sermig - Arsenale della Pace e Lingotto Musica sono pronti a dare il via alla terza edizione del festival diffuso Sotto lo stesso cielo. La musica che include. Il festival, che avrà luogo dal 23 al 25 ottobre nei quartieri di Aurora e Barriera di Milano, quest'anno è dedicato al mondo dell'infanzia.

Un lungo weekend di concerti, laboratori e incontri a ingresso gratuito che vedrà fra i suoi protagonisti il pianista Gabriele Carcano, l'attore Lorenzo Branchetti, i Piccoli Cantori di Torino diretti da Elisa Dal Corso, l'Orchestra dell'Arsenale della Pace diretta da Mauro Tabasso e tanti altri.

Tutti gli eventi (eccetto La musica delle emozioni) sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.it.