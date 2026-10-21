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Aurora / Vanchiglia | 21 ottobre 2026, 11:44

Piazza Toselli si fa più accogliente, arrivano le nuove panchine per i residenti

Prosegue l'opera di riqualificazione della Circoscrizione 7

Le nuove panchine, appena installate

Le nuove panchine, appena installate

Proseguono a ritmo serrato gli interventi dedicati alla cura dello spazio pubblico e al miglioramento della vita nei quartieri della Circoscrizione 7. Dopo i nuovi tavoli da pic nic al giardino Scafidi di piazza Chiaves, l'ultima novità riguarda piazza Toselli, Madonna del Pilone, un punto di ritrovo per i residenti che si arricchisce di nuovi arredi pensati per favorire la sosta e la socialità.

I dettagli dell'intervento

Nella piazza sono state posizionate due nuove panchine. L'installazione è stata accompagnata da un lavoro di sistemazione dell'area circostante, con la realizzazione di una pavimentazione dedicata in brecciolino.

Le nuove panchine, appena installate

Le nuove panchine, appena installate

Redazione

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