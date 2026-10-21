Piazza Toselli si fa più accogliente, arrivano le nuove panchine per i residenti

Proseguono a ritmo serrato gli interventi dedicati alla cura dello spazio pubblico e al miglioramento della vita nei quartieri della Circoscrizione 7. Dopo i nuovi tavoli da pic nic al giardino Scafidi di piazza Chiaves, l'ultima novità riguarda piazza Toselli, Madonna del Pilone, un punto di ritrovo per i residenti che si arricchisce di nuovi arredi pensati per favorire la sosta e la socialità.
I dettagli dell'intervento
Nella piazza sono state posizionate due nuove panchine. L'installazione è stata accompagnata da un lavoro di sistemazione dell'area circostante, con la realizzazione di una pavimentazione dedicata in brecciolino.