A Rivoli l'ironia e la provocazione di Antonio Carena, inaugura la mostra "Carenissima - Il gusto della dissacrazione"

In occasione della Settimana Internazionale dell'Arte a Torino, la Città di Rivoli accoglie nella dependance della Casa Museo del pittore Antonio Carena la mostra "Carenissima - Il gusto della dissacrazione", un progetto che raccoglie nello storico luogo di ricerca e sperimentazione del "pittore dei cieli" le opere di un folto gruppo di ex allievi e artisti legati all'universo creativo del maestro: Antonella Avataneo, Marzia Ciliberto, Sebastian De Vecchi, Matilde Domestico, Tsvetelina Duhlenska, Silvia Finetti, Sara Forlani, Maria Rosa Frigieri, Maria Rosa Giovenale (Moja), Gennaro Giuliano, Nunzia Lastella, Paola Lucco Borlera, Silvana Maggi, Serafina Marranghino, Roberto Monticone (Roy), Nicoletta Nava, Rosanna Piervittori, Roberto Rolando, Valentina Rossi, Bruno Stizzoli, Greta Stella, Chiara Tripodi, Andrea Quaranta, Amelia Alba Argenziano, Andrea Zanninello, Boris Kolev e Tiziana Berrola.

L'esposizione è patrocinata dalla Città di Rivoli, dalla Città metropolitana di Torino e della Promotrice Delle Belle Arti in Torino. In un incontro tra generazioni e sensibilità differenti, il pubblico potrà riscoprire l'attitudine ironica, provocatoria e anticonformista che ha sempre guidato la ricerca di Carena. Tra i lavori richiamati figurano i celebri "Cervini" del 1971 (dalla serie "Della finta poesia"), esposti capovolti per sovvertire il punto di vista tradizionale, insieme ad opere dai titoli emblematici come "Belli come noi siamo solo noi", "Nausea da video", "Merda per tutti" e "La pittura mi ama", capaci di stimolare una riflessione aperta sul linguaggio visivo e sulla società.