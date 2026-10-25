Mauto a tutta velocità: tre mostre aprono la stagione autunnale

Il MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile inaugura una nuova stagione dedicata al dialogo tra arti visive e cultura dell’automobile, presentando tre progetti espositivi che, pur nella loro autonomia, condividono una medesima prospettiva: indagare il ruolo dell’automobile come soggetto culturale, dispositivo dello sguardo e motore di trasformazione dell’immaginario contemporaneo.

Attraverso una grande mostra internazionale dedicata alla fotografia, la prima monografica italiana sull’artista britannico Gerald Laing e il secondo capitolo di Convergenze, il progetto che porta l’arte contemporanea all’interno della collezione permanente del Museo, il MAUTO consolida un percorso di ricerca che guarda all’automobile ben oltre la sua dimensione tecnica o industriale, riconoscendone il valore storico, sociale, estetico e simbolico.

Le tre esposizioni raccontano, da prospettive differenti, come l’automobile abbia influenzato la rappresentazione del paesaggio, della modernità e della velocità, attraversando la fotografia, la Pop Art e la ricerca artistica contemporanea. Ne emerge un racconto corale che mette in relazione patrimonio museale e produzione artistica, storia e contemporaneità, memoria e nuove visioni.

SERIE LIMITATA. PAESAGGI MOBILI IN FOTOGRAFIA

A cura di Lorenza Bravetta e Philippe Séclier

Con SERIE LIMITATA. Paesaggi mobili in fotografia - visitabile dal 28 ottobre 2026 all’11 aprile 2027 - il MAUTO presenta una mostra che offre un panorama completo di fotografie, video e sculture, riunendo il lavoro di 40 artisti da Eugène Atget alle più recenti esperienze della post-fotografia, attraverso fotografie, video e sculture, che raccontano l’automobile come protagonista della cultura visiva degli ultimi centocinquant’anni. Il percorso è arricchito da una selezione di eccezionali supercar prodotte in serie limitata, dagli anni Ottanta ai primi decenni del XXI secolo, che amplia la riflessione sul rapporto tra serialità ed esclusività, mostrando come anche nell’industria automobilistica la produzione limitata diventi espressione di ricerca, innovazione e unicità. Il progetto sviluppa una riflessione sul principio della serialità: variazioni, accumulazioni, ripetizioni, frammentazioni e dissezioni dell’immagine diventano strumenti attraverso cui leggere il rapporto tra automobile, architettura, città, paesaggio e design. Dalla fascinazione delle avanguardie storiche per la macchina fino alla progressiva democratizzazione dell’automobile nella seconda metà del Novecento, la mostra ripercorre l’evoluzione di un soggetto che ha accompagnato le trasformazioni della società contemporanea e che la fotografia ha saputo interpretare come simbolo di progresso, libertà, consumo, desiderio e identità.

GERALD LAING. FULL SPEED

A cura di Elena Geuna

Dal 28 ottobre 2026 al 7 marzo 2027 la Project Room del Museo Nazionale dell’Automobile presenta GERALD LAING. FULL SPEED, la prima mostra monografica italiana dedicata all’artista britannico Gerald Laing (1936–2011), a cura di Elena Geuna, realizzata in collaborazione con The Estate of Gerald Laing. Figura di spicco della Pop Art inglese che negli anni Sessanta fu parte della straordinaria scena newyorkese accanto ad Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Robert Indiana, Gerald Laing è stato uno degli artisti che meglio hanno interpretato il rapporto tra arte, velocità, tecnologia e cultura dell’immagine. La mostra propone una rilettura della pratica artistica di Laing con opere dal forte impatto visivo, molte delle quali mai esposte prima in Italia. Con esplosive campiture di colore e insolite inquadrature cinematografiche, i soggetti – dragster, piloti e auto da corsa – testimoniano quanto l’automobile sia icona culturale e sinonimo di progresso. Un progetto che restituisce al pubblico italiano una figura fondamentale della storia dell’arte del secondo Novecento, facendo del MAUTO il luogo ideale per riflettere sul dialogo tra Pop Art e cultura automobilistica.

CONVERGENZE 2026

Giunge alla seconda edizione CONVERGENZE, il progetto che inserisce opere d’arte contemporanea all’interno del percorso permanente del Museo, costruendo relazioni inedite tra la collezione automobilistica e la ricerca artistica contemporanea. Curato da Lorenza Bravetta e Giacinto Di Pietrantonio, il progetto nasce dalla volontà di attivare nuove chiavi di lettura del patrimonio del MAUTO, affidando agli artisti il compito di generare connessioni inattese tra opere, oggetti, architettura e memoria. Per il secondo capitolo il progetto si sviluppa in collaborazione con il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, che presenta una selezione di lavori inseriti lungo il percorso permanente. Le opere dialogano con la collezione del Museo attorno al tema del paesaggio, costruendo corrispondenze visive e concettuali che invitano il pubblico a ripensare il rapporto tra forma e significato, movimento e territorio, tecnica e immaginazione. Accanto alle opere provenienti dal MAXXI, il progetto comprende nuove commissioni site-specific affidate ad Alain Bublex, Erik Kessels e Francesco Jodice, che vanno ad arricchire il patrimonio di arte del Museo, affiancandosi ai lavori già realizzati negli anni da Cristian Chironi, Robert Kuśmirowski e Paul Etienne Lincoln.