Coassolo, coppia di fidanzati "specializzata" in stupefacenti. Scattano le manette

Cocaina rosa, anfetamina, ecstasy oltre ad hashish e marijuana (anche con piante alte un metro e mezzo). Ecco cosa si sono trovati davanti agli occhi i carabinieri di Lanzo Torinese quando sono entrati in un'abitazione di Coassolo. Un blitz, nell'alloggio in cui vivevano due fidanzati - lui del Ciriacese, lei rivolese - che ha permesso di scoprire un vero e proprio market della droga.



La sostanza era sparsa un po’ in tutte le stanze: i militari hanno rinvenuto 20 piantine di marijuana, 195 grammi di marijuana divisa in diversi barattoli, 128 grammi di hashish, 15 grammi di anfetamina, 0,45 grammi di ecstasy e infine 1,34 grammi di “tusi”, commercialmente nota con il nome di “cocaina rosa” (formata da un mix di sostanze sintetiche).



Sottoposta a sequestro anche 3.110 euro in contanti. Il fidanzato, trentenne, è stato arrestato per “detenzione ai fini di spaccio” e collocato agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Ivrea. Lei, ventottenne, è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato.