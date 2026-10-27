Davide Calgaro chiude a Collegno la rassegna "Piazza Paradiso Cabaret"

Sarà Davide Calgaro a chiudere l'edizione 2026 di "Piazza Paradiso Cabaret", la rassegna dedicata alla comicità che ha portato a Collegno alcuni dei protagonisti del panorama nazionale. L'appuntamento, inizialmente previsto per domenica 25 ottobre, è stato spostato a venerdì 30 ottobre alle ore 18 e si terrà, come gli altri spettacoli, nell'area eventi al primo piano del Centro Commerciale Piazza Paradiso. A presentare la serata sarà il comico torinese Mauro Villata. L'ingresso è gratuito.

Classe 2000, milanese, Calgaro appartiene a una generazione di comici che ha costruito il proprio linguaggio tra palcoscenico, televisione e nuovi media. Il suo percorso artistico comincia molto presto: a 13 anni si avvicina al teatro frequentando per cinque anni la scuola milanese Quelli di Grock. A 15 anni inizia invece a scrivere e sperimentare i primi monologhi comici nei laboratori milanesi, entrando in contatto con il mondo del cabaret e della stand up comedy.

Il debutto televisivo arriva nel 2017 con "Stand Up" su Comedy Central, quando Calgaro ha appena 17 anni. Da allora il suo percorso si sviluppa tra comicità, televisione e cinema, con la partecipazione a diversi programmi e produzioni audiovisive. Tra le esperienze più recenti figura anche il ruolo di Cisco nella serie Sky "Hanno ucciso l'Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883", dedicata alla storia del gruppo musicale degli 883.

Sul palco Calgaro porta una comicità personale, costruita sull'osservazione della propria generazione e delle contraddizioni della contemporaneità. Nel suo spettacolo "Millennium Bug", il comico parte da sé stesso per raccontare le anomalie del nuovo millennio, affrontando con ironia temi come la dipendenza dai social, la pornografia, la salute mentale, la mascolinità tossica e il mondo dei giovani trapper. Un monologo che utilizza la stand up per mettere a fuoco abitudini, fragilità e paradossi della generazione cresciuta tra internet e cambiamenti sociali profondi.

Con l'appuntamento di Davide Calgaro si conclude così la nuova stagione di "Piazza Paradiso Cabaret", che nel corso di settembre e ottobre ha proposto sei appuntamenti gratuiti con artisti e linguaggi differenti della comicità. Dopo Federica Camba e Gianluca "Scintilla" Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta e Chiara Anicito, sarà Calgaro a chiudere il cartellone.

La serata si svolgerà nell'area eventi al primo piano del Centro Commerciale Piazza Paradiso, in Piazza Bruno Trentin 1 a Collegno.