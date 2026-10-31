Parcheggio selvaggio sui prati alpini, stangata dei carabinieri forestali a Mompantero

Stangata per chi scambia i prati alpini per aree di sosta. Tra la fine dell'estate e l'autunno, il Nucleo Carabinieri Forestale di Bussoleno ha intensificato le attività di vigilanza e prevenzione a tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico della Valle di Susa. Nel mirino dei controlli è finita la località "La Riposa", nel comune di Mompantero, situata poco al di sotto del rifugio comunale.

Qui i militari hanno sorpreso e sanzionato i proprietari di diversi automezzi che avevano parcheggiato le proprie vetture direttamente sui prati, ignorando completamente i cartelli di divieto ben visibili nell'area.

Danni al suolo e sanzioni

La sosta irregolare sui prati costituisce una palese infrazione alla normativa regionale, che vieta in modo rigoroso il transito e la sosta dei veicoli a motore su superfici a prato, pascoli e terreni coltivati non autorizzati. Un comportamento che, oltre a rappresentare uno sfregio al paesaggio alpino, provoca danni diretti e profondi alla vegetazione e al suolo.

Ai trasgressori identificati i carabinieri forestali hanno comminato sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo che si aggira intorno ai 1.000 euro.

La sinergia tra Comune e Arma

L'intervento ha incassato il pieno e immediato sostegno dell'amministrazione comunale di Mompantero. Insieme al Nucleo Carabinieri Forestale di Bussoleno, il Comune evidenzia l'importanza strategica di questi controlli, che non hanno solo una valenza repressiva ma svolgono una funzione cruciale di deterrenza e sensibilizzazione civica.

L'obiettivo condiviso dalle istituzioni è impedire che condotte irrispettose e dannose possano compromettere la conservazione del suolo e la bellezza della Valle di Susa, ribadendo la necessità di una collaborazione costante per il rispetto dell'ambiente.