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Cronaca | 31 ottobre 2026, 10:49

Nascondeva oltre 67 chili di hashish in auto, 31enne arrestato dalla polizia

L'operazione del Commissariato Dora Vanchiglia in un parcheggio di via Nino Bixio. Denunciato anche un complice di 46 anni

Droga nei sotterranei a Cenisia, colpo della Polizia di Stato

Droga nei sotterranei a Cenisia, colpo della Polizia di Stato

Un vero e proprio deposito viaggiante della droga è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel quartiere Cenisia. Gli agenti del Commissariato "Dora Vanchiglia" hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni e ne hanno denunciato un connazionale di 46 anni con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L'operazione è il frutto di un'indagine mirata sul traffico di stupefacenti. Monitorando i movimenti del trentunenne, gli investigatori si erano concentrati su un parcheggio sotterraneo in via Nino Bixio, notando la frequentazione sospetta e i rapidi passaggi dell'uomo nei pressi di un'autovettura custodita all'interno della struttura.

La perquisizione e il ritrovamento nel bagagliaio

Nel corso di un servizio di appostamento, gli agenti sono entrati in azione bloccando il trentunenne, che si era appena spostato a bordo di un'altra vettura in compagnia del quarantaseienne.

La perquisizione personale ha permesso di sequestrare un panetto di hashish da circa 100 grammi, 225 euro in contanti e diversi mazzi di chiavi di case, box e auto. Il controllo all'interno del veicolo parcheggiato nel box ha confermato i sospetti: nel bagagliaio e sotto i sedili posteriori erano nascosti oltre 67 chilogrammi di hashish. Sull'altra auto utilizzata per gli spostamenti sono stati inoltre rinvenuti adesivi identici a quelli usati per contrassegnare i panetti di stupefacente.

Arresto e indagini preliminari

Per il trentunenne si sono aperte le porte della Casa circondariale "Lorusso e Cutugno", mentre il quarantaseienne è stato deferito in stato di libertà. Entrambe le automobili impiegate nell'attività illecita sono state sequestrate.

Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vige la presunzione d'innocenza sino a sentenza definitiva.

Droga nei sotterranei a Cenisia, colpo della Polizia di Stato

Droga nei sotterranei a Cenisia, colpo della Polizia di Stato

Redazione

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