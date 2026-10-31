Si presenta con le vittime in Questura per ritirare la querela, la polizia lo arresta per violazione della misura

Una vicenda surreale ma dal potenziale rischio altissimo si è consumata nei giorni scorsi presso gli uffici della Questura di Torino. Un uomo si è presentato di notte in via Verona insieme a due donne, con l'intento dichiarato di consentire a queste ultime di ritirare la denuncia per maltrattamenti che avevano sposto nei suoi confronti poco tempo prima.

Il controllo immediato da parte degli agenti della Polizia di Stato ha tuttavia rivelato un quadro ben diverso: l'uomo era stato arrestato solo pochi giorni prima per maltrattamenti in famiglia ed era sottoposto a una stringente misura cautelare.

Mancato rispetto del divieto di avvicinamento

Dalle verifiche condotte dagli uffici di polizia è emerso che l'Autorità giudiziaria aveva disposto nei suoi confronti l'obbligo di allontanamento dalla casa familiare, con il divieto assoluto di farvi rientro senza preventiva autorizzazione. Tra le prescrizioni figurava anche il divieto di avvicinamento alle congiunte, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1.000 metri da tutti i luoghi da loro frequentati.

Presentandosi di persona presso gli uffici della Questura al fianco delle vittime, l'uomo ha palesemente violato l'ordine del giudice.

Arresto obbligatorio in Questura

Trattandosi di una fattispecie in cui la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, i poliziotti hanno immediatamente bloccato l'uomo, formalizzandone l'arresto per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

L'episodio testimonia quanto sia cruciale il rispetto rigoroso delle misure di protezione nei casi di violenza domestica, per evitare forme di condizionamento ed era fondamentale garantire la piena tutelare delle persone coinvolte.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e per l'indagato vige la presunzione di innocenza fino all'eventuale condanna definitiva.