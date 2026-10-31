 / Cronaca

Cronaca | 31 ottobre 2026, 11:30

Scontro tra auto all'incrocio, una Ford finisce sul marciapiede e investe un pedone

L'incidente nella mattinata di oggi. Tre persone ferite in modo non grave e trasportate all'ospedale Martini

Scontro tra auto all'incrocio in via Monginevro

Scontro tra auto all'incrocio in via Monginevro

Brutto incidente nella prima mattinata di oggi, sabato 31 ottobre 2026, all'incrocio tra via De Sanctis, via Monginevro e via Santa Maria Mazzarello (zona Borgata Lesna). Due automobili, una Dacia Sandero e una Ford Fiesta, sono rimaste coinvolte in un violento scontro per cause ancora in corso di accertamento.

A seguito dell'impatto, la Ford ha terminato la propria corsa salendo sul marciapiede e urtando un pedone che si trovava di passaggio. Fortunatamente, nonostante la dinamica preoccupante, le condizioni del pedone e dei due conducenti non sembrerebbero gravi: tutti e tre sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 Azienda Zero e trasportati a bordo delle ambulanze all'ospedale Martini.

I soccorsi e i rilievi della polizia locale

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell'area circostante.

I rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale. L'intersezione stradale è regolata da un impianto semaforico: gli accertamenti tecnici dovranno stabilire quale dei due veicoli non abbia rispettato il codice della strada, passando con il rosso o non concedendo la precedenza.

Scontro tra auto all'incrocio in via Monginevro

Scontro tra auto all'incrocio in via Monginevro

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium