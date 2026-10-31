Scontro tra auto all'incrocio, una Ford finisce sul marciapiede e investe un pedone

Brutto incidente nella prima mattinata di oggi, sabato 31 ottobre 2026, all'incrocio tra via De Sanctis, via Monginevro e via Santa Maria Mazzarello (zona Borgata Lesna). Due automobili, una Dacia Sandero e una Ford Fiesta, sono rimaste coinvolte in un violento scontro per cause ancora in corso di accertamento.

A seguito dell'impatto, la Ford ha terminato la propria corsa salendo sul marciapiede e urtando un pedone che si trovava di passaggio. Fortunatamente, nonostante la dinamica preoccupante, le condizioni del pedone e dei due conducenti non sembrerebbero gravi: tutti e tre sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 Azienda Zero e trasportati a bordo delle ambulanze all'ospedale Martini.

I soccorsi e i rilievi della polizia locale

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell'area circostante.

I rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono stati affidati agli agenti della polizia locale. L'intersezione stradale è regolata da un impianto semaforico: gli accertamenti tecnici dovranno stabilire quale dei due veicoli non abbia rispettato il codice della strada, passando con il rosso o non concedendo la precedenza.