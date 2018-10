Plastica in mare: #Batti5 in Piemonte per sensibilizzare le nuove generazioni

L’inquinamento della plastica in mare è un grave problema che minaccia la salute del pianeta e della maggior parte dei suoi abitanti compreso, e non ultimo, l’uomo.

Per questo motivo Worldrise Onlus ha ideato un percorso didattico, #Batti5, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’inquinamento della plastica in mare unendo creatività ed educazione ambientale.