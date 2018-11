Sì Tav, 30 associazioni economiche e professionali si preparano al "debutto" in piazza

Un elenco talmente lungo da distogliere da quello che è il vero nocciolo della questione. Per la prima volta, sabato mattina, saranno ben 30 le sigle economiche (o professionali) che scenderanno in piazza per manifestare.

Già questo, di per sé, è una "prima assoluta": di solito le manifestazioni in piazza le fanno i lavoratori e chi rappresenta le realtà datoriali di solito è il complemento oggetto di questi eventi, di certo non il soggetto promotore. Altrettanto curioso è il fatto che, questa manifestazione, non venga fatta per dire "no" a qualcosa: al contrario, l'obiettivo è far sentire un "sì" forte e chiaro per quanto riguarda la costruzione di una grande infrastruttura internazionale come la Torino-Lione.

API Torino, CONFAPI Piemonte, Unione Industriale Torino, AMMA, Federmeccanica, Confindustria Piemonte, CNA Torino, Confartigianato Torino, Ascom Torino, Confesercenti Torino, Confagricoltura Piemonte, Cia, ANCE Torino, ANCE Piemonte, Collegio Edile Confapi Torino, Federalberghi Torino, Federalberghi Piemonte, CDO Piemonte, Legacoop Piemonte, Confcooperative Torino/Piemonte Nord, Giovani di Yes4To, Consulta degli Ordini e Collegi Professionali Torino, Unioncamere Piemonte, Ordine degli Architetti di Torino, Ordine Commercialisti Torino, Fim Cisl Torino, Fismic, Fillea Cgil Torino, Fillea Cgil Piemonte, Filca Cisl Torino, Feneal Uil Piemonte. L'elenco è davvero infinito. E mescola aziende e sindacati, in una saldatura più unica che rara. Anche se non è sfuggito a nessuno in questi mesi che anche all'interno delle rappresentanze dei lavoratori esistono anime e posizioni diverse. Basti pensare al pensiero "no Tav" ribadito ancora una volta e senza mezzi termini dalla sezione metalmeccanica della Cgil, la Fiom, tramite il suo nuovo segretario torinese Edi Lazzi.