FCA, Gorlier: "Elettrico e ibrido per tutti i nostri stabilimenti e piena occupazione. Un modo per festeggiare i 70 anni della 500"

"Abbiamo presentato ai sindacati una parte del nostro nuovo piano industriale e strategico, quella relativa al sistema industriale italiano per il periodo 2019-2021 e si basa sulla nostra attuale previsione di mercato, che prevede trend stabile, ma con una flessione nel 2020 con entrata in vigore delle nuove regole sulle emissioni che potrebbe rallentare un po' il mercato", esordisce Pietro Gorlier, nuovo responsabile Emea di FCA, che però non ha problemi a parlare di "piena occupazione negli stabilimenti italiani".

"Ci sono alcune attività che faremo nei prossimi mesi e anni che partono da un concetto molto importante - ha aggiunto - ovvero l'installazione delle nuove piattaforme standard con motorizzazione elettrica e ibrida in tutti i nostri stabilimenti italiani. Dunque una predisposizione anche per i modelli a venire". "La nostra prima piattaforma completamente elettrica, indispensabile dal 2020 in poi, è l'altra nostra priorità", ha concluso Gorlier, riferendosi a Mirafiori e alla nuova 500 BEV.