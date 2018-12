Il Politecnico ha una missione: "Dobbiamo liberare Prometeo. E continuare a sentirci europei, oltre che italiani"

"La mia università, dall'Europa, riceve moltissimo. E noi ci sentiamo europei. Tanti colleghi inglesi hanno espresso il loro rammarico per la Brexit. E allo stesso modo ci sentiamo italiani, ecco perché non vogliamo una regionalizzazione dell'istruzione accademica, per non impoverire i territori del Sud e per l'estremo rispetto che abbiamo per tutte le aree del nostro Paese e per i valori etici e non solo che scandiscono la nostra attività".