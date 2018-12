Chiamparino a testa bassa contro Edisu: "Basta cifre ballerine, spesso strumentalizzate per questioni politiche"

"Domattina Aldo Reschigna depositerà un emendamento per trasformare la spesa in borse di studio in spese obbligatorie, al 100%. Ma deve finire la stagione per cui, ogni anno, dall'Edisu arrivano cifre così ballerine che i nostri tecnici sono costretti a verificare una per una": è durissimo, sul punto, il commento del Governatore del Piemonte Sergio Chiamparino.

"Ballano oltre il limite fisiologico, da zero a cento. E a qualcuno può venire il sospetto che ballino per qualche ragione politica. Non fatevi strumentalizzare da forze politiche per ragioni che nulla hanno a che fare con il bene degli studenti. Il nostro impegno continua: siamo convinti che garantire l'assegno di studio sia fondamentale per il nostro territorio".