A Vigone debutta la notte dei ‘Negozi in Musica’

Accogliendo i clienti a tempo di musica, i negozi di Vigone rimarranno aperti per tutta la serata di venerdì 4 luglio, fino a mezzanotte. Cinque i gruppi musicali coinvolti.

“È una sperimentazione. Ci siamo uniti, per il primo anno, con la banda di Vigone, che di solito in questo weekend di inizio luglio fa il proprio concerto d’estate, per organizzare qualcosa di nuovo”, commenta Maura Cordero, presidente dell’Associazione Commercianti.

L’inizio della serata è previsto intorno alle 20 per aperitivi, cene, birre e cocktail: i locali che sono su via Umberto metteranno i tavoli direttamente sulla via, altre attività che non sono su via Umberto si sposteranno mettendo il proprio banchetto.

Alle 21 sarà proprio ‘La Vigoneisa’ a inaugurare la manifestazione soffermandosi davanti agli altri quattro gruppi che si sistemeranno lungo via Umberto e piazza Palazzo Civico: l’Orkestra 100 Litri con canzoni in piemontese, con musiche famose, arrangiate in chiave rock, il gruppo Quat’ass a’ n Napuli che si ispira al cabaret piemontese, la Cattiva Compagnia con un tributo a Ligabue e Malta Dj per i più giovani.

La banda Vigoneisa proseguirà poi il proprio percorso, che si concluderà al prato dei Viali di piazza Clemente Corte con il concerto.

Saranno presenti anche altre realtà vigonesi, Fidas, Croce Rossa, Pro Loco e Filo amico: “Si sono prestate a farci compagnia, con i loro stand, per un momento di aggregazione delle associazioni sul territorio”, conclude Cordero.