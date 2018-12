Nel torinese 10 Comuni Rifiuti Free: Torino fanalino di coda in Piemonte per la differenziata

Solo il 35,5% dei Comuni piemontesi raggiunge il 65% di raccolta differenziata previsto per legge e sono soltanto 36 su 1.201 i Rifiuti Free, cioè che producono meno di 75 kg pro capite l'anno di indifferenziato. Dati che emergono dal dossier Comuni Ricicloni Piemonte 2018 presentato questa mattina a Torino da Legambiente nel corso dell'EcoForum per l'Economia Circolare.

I 36 Comuni Rifiuti Free del Piemonte sono Vignone (VB), Barone Canavese (TO), Vogogna (VB), Pecetto di Valenza (AL), Rivarone (AL), Cantarana (AT), Riva presso Chieri (TO), Castelletto Monferrato (AL), Vaglio Serra (AT), Vinchio (AT), Pino Torinese (TO), Baldissero Torinese (TO), Coazzolo (AT), Arizzano (VB), Azzano d'Asti (AT), Cambiano (TO), Vallanzengo (BI), Mombercelli (AT), Poirino (TO), Villafranca d'Asti (AT), Mezzomerico (NO), Valfenera (AT), Magliano Alpi (CN), San Paolo Solbrito (AT), Frinco (AT), Marene (CN), Belveglio (AT), Quassolo (TO), Roatto (AT), Castagnole delle Lanze (AT), Montaldo Scarampi (AT), Santena (TO), Quagliuzzo (TO), Cossato (BI), Revigliasco d'Asti (AT), Quincinetto (TO).