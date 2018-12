"Stop al canone Rai per chi non viene raggiunto dal segnale"

"Ho depositato un ordine del giorno collegato alla manovra di bilancio per dire finalmente basta al pagamento del canone da parte di questi cittadini che non vengono raggiunti dal segnale Rai. Sono migliaia in Piemonte eppure devono continuare a sborsare quattrini per un servizio a cui non hanno accesso. Se questo vuol essere un Governo del cambiamento, ha l'occasione per dimostrarlo con i fatti: voti questo ordine del giorno e si metta dalla parte del consumatore". Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte e componente della Commissione Telecomunicazioni a Montecitorio.