Missione americana per Stefano Lo Russo, relatore a New York per il programma Bloomberg Harvard City Leadership Initiative

Il sindaco Stefano Lo Russo è a New York dove è intervenuto come relatore al programma internazionale Bloomberg Harvard City Leadership Initiative, in programma fino a domani, mercoledì 16 luglio. L’iniziativa, promossa dalla fondazione filantropica Bloomberg in collaborazione con la Harvard Kennedy School e la Harvard Business School riunisce ogni anno 40 sindaci selezionati da tutto il mondo per confrontarsi su modelli innovativi di governo urbano e sviluppo delle città.

Il Sindaco aveva partecipato all’edizione 2023 del programma di formazione e quest’anno, primo italiano a essere selezionato, è stato invitato a intervenire come relatore alla sessione plenaria dal titolo “Delivering Results for Residents” dove ha condiviso l’esperienza della Città di Torino, insignita nel 2024 dalla Commissione Europea del titolo di Capitale europea dell’innovazione, in materia di innovazione amministrativa, uso dei dati, sostenibilità e rigenerazione urbana.

“Far parte di una rete internazionale di città, che stanno sperimentando nuove soluzioni, così estesa e autorevole, è una grande opportunità per Torino – dichiara il sindaco Stefano Lo Russo - La collaborazione con Bloomberg Philanthropies ci sta offrendo risorse strategiche, know-how e supporto operativo che ci aiutano a rafforzare la nostra azione quotidiana a servizio dei cittadini. Non è solo un’occasione di visibilità, ma un lavoro concreto che arricchisce le nostre politiche. Il confronto con colleghi di città come Buenos Aires, Atene, Guadalajara, Sofia, Johannesburg, Brisbane e molte altre ci consente di migliorare continuamente le nostre capacità di risposta e visione rispetto ai problemi e alle sfide della contemporaneità e di lavorare insieme per costruire città forti, coese e inclusive”.

La Città di Torino si avvale della collaborazione della fondazione filantropica Bloomberg e delle sue articolazioni dal 2023 e questa partnership ha consentito, senza costi per la Città, importanti opportunità di formazione, confronto e approfondimento di alto livello su diversi ambiti di interesse, favorendo anche un percorso di internazionalizzazione e posizionamento della Città stessa. Accanto alla collaborazione nell’attività di ascolto e coinvolgimento per la redazione del nuovo Piano Regolatore Generale, sono stati avviati progetti sull’uso dei dati per migliorare i servizi alla cittadinanza, gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione, partecipazione civica, transizione ecologica e comunicazione istituzionale.

La missione a New York del sindaco e vicepresidente Anci con delega alle Politiche europee e Relazioni internazionali è stata anche occasione per alcuni incontri istituzionali. Con il console generale d’Italia Michele Di Fabrizio ha discusso di nuove prospettive di collaborazione culturale, accademica ed economica tra Torino e gli Stati Uniti mentre il colloquio con l’ambasciatore italiano delle Nazioni Unite Maurizio Massari si è incentrato sui principali temi dell’agenda internazionale, in particolare il ruolo crescente delle città nei processi multilaterali e la dimensione europea delle politiche urbane.