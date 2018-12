Trasporti, Giacometto e Fluttero (FI): "Perché il Piemonte latita sull'individuazione della stazione sulla linea AV?"

“La stazione di interscambio a Chivasso con l’Alta Velocità già dal 2012 era nel programma dei Sindaci del centrosinistra che si sono succeduti a Chivasso; nel 2015 anche l’Assessore regionale Balocco aveva promesso l’intervento della Regione; intervento peraltro arrivato solo nel 2018, quindi con molto ritardo e dopo ripetute sollecitazioni, che ha prodotto l’avvio di uno studio per valutare l’ipotesi di questa stazione. Stazione che - lo ricordiamo - è da tempo richiesta con forza dal territorio perché consentirebbe di sviluppare i trasporti e soprattutto l’economia di vaste aree come il Chivassese, il Canavese e il Monferrato: a supporto di questa progettualità si sono espressi, infatti, oltre 100 Sindaci del territorio e molte organizzazioni del mondo economico, come Ascom e Confindustria Canavese. Dopo mesi però ancora si attende che la Regione Piemonte prenda una decisione in merito, dopo aver dato nel mese di giugno l’avvio al processo di individuazione della localizzazione della stazione sulla linea AV. Senza produrre, al momento, alcun risultato.



Nel frattempo, al contrario, nelle altre Regioni ci si impegna con determinazione per ottenere nuove fermate intermedie sulle linee ferroviarie ad alta velocità: è il caso, recente, della stazione di Spoleto, solo per citare un esempio.



Qual è il motivo di tale latitanza della Regione Piemonte? E dire che il progetto di Porta del Canavese e Monferrato determinerebbe enormi ricadute positive per una vasta area piemontese, integrando la linea AV nella rete ferroviaria locale, offrendo un servizio che oggi manca a centinaia di migliaia di persone e creando le indispensabili premesse per lo sviluppo soprattutto turistico di queste aree oggi in crisi socio-economica”. Lo hanno dichiarato in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Andrea Fluttero e il parlamentare azzurro Carlo Giacometto.