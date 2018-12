Alena Seredova protagonista dell'evento conclusivo di "Crescere insieme al Sant'Anna onlus"

Sarà ALENA SEREDOVA a dare il taglio al mega panettone offerto da “Maina” con cui Codé Crai Ovest (fra i più importanti Gruppi d’acquisto a livello nazionale e locale) conclude in occasione del Natale, la nuova raccolta fondi a favore della Fondazione “Crescere Insieme al Sant’Anna Onlus” dell’omonimo ospedale torinese. Il grande panettone sarà devoluto alla Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo.

La raccolta fondi si terrà anche nelle principali piazze/vie della città, sabato 15 e domenica 16 dicembre, in particolare in via Roma angolo via Maria Vittoria, via Lagrange angolo via Cavour, piazza Gran Madre angolo corso Moncalieri, via Cesare Battisti, Chiesa della Crocetta, via Lagrange angolo via Giolitti, via Fratelli Piol – Rivoli, piazza Vittorio Emanuele II – Moncalieri.

Alla mobilitazione per l’ospedale Sant’Anna hanno partecipato più di 60 supermercati della catena Crai. L’obiettivo del gruppo è superare la vendita di 6000 fra panettoni e pandoro.

L’intero ricavato (euro 10 ciascun panettone) sarà interamente devoluto alla Fondazione Crescere Insieme al Sant’Anna Onlus.

Saranno presenti:

Alena SEREDOVA

Dottor Daniele FARINA - Direttore del Reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva dell’ospedale Sant’Anna di Torino

Dottor Piero BOCCALATTE - Presidente Crai Secom