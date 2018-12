Due eventi importanti ospitati dalla Scuola Holden nei prossimi giorni

Il 14 dicembre è in programma una lunga notte di attesa e di storie: si tratta di Because the Night – Canti di Natale, una serata in cui sette narratori avranno a disposizione mezz’ora per raccontare qualcosa che li emoziona e che abbia a che fare con l’attraversare la notte, con l’attesa o con la sorpresa. Sul palco del General Store ci saranno l’attore Giuseppe Battiston, l’autore radiofonico Matteo Caccia, l’astrofisico Stefano Camera dell’Università di Torino, lo scrittore Giuseppe Culicchia, il romanziere Maurizio De Giovanni, il comico Saverio Raimondo e le scrittrici Evelina Santangelo ed Elena Varvello.