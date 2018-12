La Coproget di Grugliasco: "Noi, già pronti e protagonisti dell'innovazione 4.0" (FOTO e VIDEO)

L'innovazione dell'industria 4.0? Per la Coproget di Grugliasco è già una storia di tutti i giorni. "Ci interessa da molto vicino e siamo riusciti a farci trovare pronti, visto che nel nostro settore è entrata in maniera graduale, ma evidente". Così commenta Angelo Accossato, ingegnere, uno dei soci e delle anime dell'azienda che, alle porte di Torino, porta avanti la lunga tradizione dell'automotive di Torino e provincia. Una pmi, ma che da tempo ha saputo sfruttare l'onda delle tecnologie digitali e intelligenti.

In particolare, Coproget si occupa di progettazione e costruzione di attrezzature prototipali e di produzione per la lavorazione a freddo della lamiera: linee di profilatura, macchine di piegatura e/o stiramento, stampi progressivi, stampi a trasferta, stampi per pannelleria. E soprattutto porta avanti una storia cominciata nel 1994 e che, con cambi di denominazione (ma anche geografici, visto che inizialmente la sede era a Rivalta), ha portato fino a qui.







"Nel nostro piccolo siamo molto attenti allo smart manufacturing - aggiunge Accossato - ed essere innovativi e costantemente aggiornati è l'unico modo per mantenersi competitivi e sul mercato". "Non per nulla - spiega - da tempo abbiamo in corso rapporti con il Centro ricerche Fiat e con il Politecnico di Torino. Abbiamo inoltre depositato 9 brevetti e cerchiamo sempre di rispondere alle sfide con la flessibilità e la possibilità di adattarci alle richieste e alle necessità".

Tra le innovazioni più interessanti, oltre all'automazione e alle nuove tecnologie nel loro complesso, risultano strategiche novità come le strumentazioni a controllo remoto. "Ma anche la possibilità di effettuare una manutenzione predittiva, che indichi quali interventi e sostituzioni pianificare nel tempo", dice Accossato.

Quel che è certo, comunque, è che la Rivoluzione 4.0 non ha affatto travolto Coproget, che anzi è riuscita a cavalcare un'onda la cui fine è però ancora molto lontana. "Siamo attenti e pronti, ma è ancora tutto da costruire. Per ora abbiamo assistito alla parte in cui il 4.0 è stato promosso e spinto, ma il futuro è ancora tutto da costruire e sono sicuro che se da un lato arriveranno i benefici, dall'altro dovremo farci trovare pronti perché non mancheranno le criticità. Basti pensare a quanti e quali risvolti può avere l'intelligenza artificiale applicata al nostro settore".

Arrivata sulla soglia dei 25 anni di storia, Coproget ha ampliato col tempo l'ambito d'azione, passando dalle semplici lavorazioni meccaniche a operazioni sempre più complesse. L'azienda esprime in questo modo la capacità di realizzare impianti produttivi efficienti e funzionali grazie all'esperienza nella produzione prototipale. In particolare, Coproget si occupa di Progettazione e costruzione di attrezzature meccaniche e macchine speciali, progettazione meccatronica, lavorazione di foratura, fresatura, tornitura, alesatura. Lavorazione meccanica del metallo eseguita a freddo con macchine utensili denominate fresatrici, foratrici, torni, alesatrici, alesatrici-fresatrici che provvedono all'asportazione del metallo o alla rifinitura del lavoro.

Ma non solo: l'azienda è infatti in grado di occuparsi di aggiustaggio meccanico dei componenti, assemblaggio delle parti con eventuale integrazione di commerciali meccatronici, collaudo e prova attrezzatura o macchina.