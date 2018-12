No dal M5S di Torino e Piemonte al referendum sul Tav: "Inaccettabile"

"Il referendum sul Tav per noi a Torino è inaccettabile". A sintetizzare, in poche parole, il no del M5S di Torino e del Piemonte all'ipotesi referendaria sulla Torino-Lione è la consigliera comunale Viviana Ferrero. Dopo Chiamparino, ieri è stato il Ministro dell'Interno Matteo Salvini a lanciare la proposta di consultazione.

Un'idea che trova però contrari sia i grillini comunali, che regionali. Per Damiano Carretto "se l'analisi costi/benefici darà esito negativo non ci sarà nessun referendum da fare. L'opera andrà fermata subito." "In caso contrario - aggiunge - credo che verrà messa in dubbio l'esistenza stessa del Movimento 5 Stelle a Torino".

La collega Daniela Albano attacca direttamente Salvini, proponendo al leader del Carroccio di "fare un referendum abrogativo sul decreto sicurezza?" "È facile, - continua - non richiede di fare nuove leggi, lasciamo decidere i cittadini su temi politici". Diretta anche la consigliera comunale Maura Paoli, che su Facebook scrive "Se non vuoi scontentare nessuno scontenti tutti. No Tav, no referendum".