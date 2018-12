Sportdipiù, Tori Seduti a Torre Pellice per Andrea "Ciaz" Chiarotti

Una weekend ad alto contenuto di significati per gli Sportdipiù Tori Seduti, impegnati sabato 15 dicembre in una gara molto speciale contro la POLHA Armata Brancaleone Varese, valida per l'ultima giornata della regular season del Campionato Italiano di Para-Ice Hockey. I ragazzi di coach Mirko Bianchi, infatti, scenderanno eccezionalmente sul ghiaccio di Torre Pellice (TO) in occasione del 1° Memorial di Hockey Giovanile Under 9 e 11 dedicato ad Andrea Ciaz Chiarotti, indimenticato e indimenticabile giocatore dei Tori, Capitano della Nazionale Italiana e fondatore del movimento hockeystico sul ghiaccio per persone con disabilità in Italia; per l'occasione indosseranno di nuovo casco, guanti e stick anche Valerio Corvino, Luigi Grill e Gregory Leperdi ritiratisi dall'attività al termine della scorsa stagione. L'appuntamento è fissato per le ore 18 allo Stadio del Ghiaccio Cotta Morandini.

La partita di sabato sarà, inevitabilmente, emozionante per tutti quelli che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscere Andrea Chiarotti dentro e fuori dal ghiaccio, atleta eccezionale e uomo di eccezionale carisma,