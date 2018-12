Controlli a San Salvario: irregolarità edilizie per un minimarket e multe per vendita di alcol fuori orario

In particolare, sono tre i punti di ritrovo finiti nei guai. All'interno di un minimarket in corso Dante, di proprietà di cittadino del Bangadlesh, è stata riscontrata una apertura abusiva: la "scia" presentata risultava improcedibile per carenze che ledono l’interesse pubblico in materia di salute/sicurezza pubblica. Inoltre, l'attività veniva esercitata senza un piano di autocontrollo. In tutto, le violazioni hanno portato a una multa di 10.162 euro, mentre le irregolarità edilizie saranno contestate in un secondo momento al proprietario dell'immobile.

Problemi sono stati riscontrati anche in altri due locali: pure all’interno di un circolo in via Berthollet, gestito da cittadina italiana, sono state riscontrate irregolarità edilizie che sono in fase di accertamento. Gli ispettori hanno però trovato anche altre mancanze amministrative (come la mancata esibizione del manuale haccp, autorizzazione insegne, impatto acustico e carenze igienico sanitarie). Lo Spresal, per motivi di sicurezza, ha deciso così il divieto dell’utilizzo di tutto il locale posto al piano interrato, mentre l'Ispettorato del lavoro ha sospeso a partire da lunedì l'attività, a causa della presenza di alcuni lavoratori in nero.

Sorte simile anche per un locale di intrattenimenti danzanti in via Tiepolo, dove sono state trovate irregolarità amministrative come mancata esposizione scia di somministrazione o mancanza della stessa in corso accertamenti. Sono stati effettuate multe per circa 900 euro. Anche qui l’Ispettorato del lavoro ha sospeso a partire da lunedì l’attività a causa della presenza di lavoratori in nero. In tutto le violazioni amministrative al momento accertate ammontano a 18.368 euro.