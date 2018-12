Si conclude oggi la due giorni a favore del Sant'Anna, con Alena Seredova testimonial

Anche quella di oggi sarà una giornata nel segno della soldiarietà. Prosegue infatti l'iniziativa di raccolta fondi che si tiene nelle principali piazze e vie della città, in particolare in via Roma angolo via Maria Vittoria, via Lagrange angolo via Cavour, piazza Gran Madre angolo corso Moncalieri, via Cesare Battisti, Chiesa della Crocetta, via Lagrange angolo via Giolitti, via Fratelli Piola – Rivoli, piazza Vittorio Emanuele II – Moncalieri.

Alla mobilitazione per il Sant’Anna hanno partecipato circa 60 supermercati della catena Crai. L’obiettivo del gruppo è superare la vendita di 6000 fra panettoni e pandori. L’intero ricavato (10 euro circa per ciascun panettone) sarà interamente devoluto alla Fondazione Crescere Insieme al Sant’Anna Onlus.