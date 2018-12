Cani, gatti, rondoni e pecore: animali di Mirafiori curati da un coordinamento delle associazioni

Una presenza costante sul territorio per gli animali in difficoltà e la salvaguardia delle aree verdi. La Circoscrizione 2 ha da poco presentato l’istituzione di un coordinamento delle associazioni ambientaliste e animaliste, che fa seguito a un avviso pubblicato lo scorso luglio. “Si tratta di una necessità emersa nel corso di alcune commissioni di lavoro”, spiega il vicepresidente Alessandro Nucera. “Sono tante le realtà impegnate in questo settore, ma ciascuna opera per contro proprio. Vorremmo creare uno strumento di condivisione, utile anche per gestire alcune criticità, come nel caso di animali aggressivi”.

Sono otto le associazioni che hanno risposto alla chiamata: Volontari Aquile Torino 2, Oipa (Organizzazione internazionale Protezione Animali), Eco dalle Città, Agriambiente, Alpini, Leidaa, Gott e Canincittà. Nel protocollo d’intesa sono previsti, tra gli altri punti, una maggiore sensibilizzazione verso la raccolta differenziata, interventi nelle scuole, promozione di corsi per i volontari della protezione civile, attività volte al benessere degli animali nel contesto urbano. Il coordinamento avrà a disposizione per riunirsi un locale in via Rubino 67.

“È in assoluto la prima volta che una circoscrizione prende in carico la cura degli animali”, commenta Anna Perruchon di Leidaa, presidente della consulta animalista della Città di Torino. E, tra i problemi di gestione, segnala gli orti abusivi di Mirafiori Sud, nei pressi del Sangone, dove “pascolano” insieme cani e pecore e non mancano le colonie feline accudite da alcuni cittadini.

Ma l’attenzione, da diversi mesi, è anche rivolta all’ex campo nomadi di corso Tazzoli, sgomberato e demolito in primavera. Lì, sotto le macerie delle baracche ancora da rimuovere, si annida un gruppo di circa venti gatti, alcuni anche cuccioli, che spuntano fuori al richiamo del cibo. Leidaa si sta adoperando per recuperarli e portarli via. “Temiamo che, quando verranno a ripulire l’area, questi animali facciano una brutta fine in mezzo alle ruspe”.

Da Dino Coletti di Oipa arriva anche la proposta di mettere a disposizione delle guardie zoofile, in accordo con i vigili urbani. Perché, se l’abbandono vede spesso protagonisti gli animali domestici, per tanti altri esemplari selvatici le procedure sono più limitate e non esistono centri di accoglienza cittadini. Per i rondoni, ad esempio, in quanto specie protetta è previsto il ricovero nell’apposito Canc (Centro Animali Non Convencionali) di Grugliasco. “Le associazioni animaliste – spiegano da Leidaa – fanno tutto il possibile per salvaguardare cani e gatti randagi, ma per altre specie non esiste un sistema adeguato di assistenza. È ottimo che da parte dell’amministrazione ci sia disponibilità a parlarne. Informare i cittadini è fondamentale”.

La consulta animalista cittadina, riferisce Perruchon, si è anche attivata per richiedere “una diversa partecipazioni dei vigili urbani, con un corso di aggiornamento che permetta loro di conoscere le procedure per il soccorso degli animali in strada”.

Con l’anno nuovo saranno organizzati diversi momenti formativi aperti ai cittadini. Continua intanto l’impegno in Cascina Roccafranca degli educatori cinofili di Canincittà, che si propone di avviare il progetto “Cane urbano”, con una serie di incontri dedicati al benessere canino in un contesto che non gli appartiene.

“Sarebbe interessante – dichiara infine Nucera – istituire una sorta di colletta alimentare per gli animali, con cibo da distribuire a chi non può permetterselo”.